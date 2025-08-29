Los reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios

Los Reyes Felipe VI y Letizia han viajado este viernes a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales que se han producido en la región este verano y conocer de primera mano los trabajos de los equipos de extinción.

La primera parada ha sido en la localidad cacereña de Rebollar, en el Valle del Jerte, donde decenas de vecinos les han recibido con vítores y aplausos de agradecimiento por su visita, como Maruchi de 88 años que se mostraba emocionada por que los Reyes visitaran el pueblo más pequeño del Valle del Jerte.

Con vítores de 'Vivan los Reyes' y 'Viva España', los vecinos de Rebollar han recibido a Felipe VI y Letizia que se han asomado a un mirador para disfrutar de las vistas de los cerezos de un Valle del Jerte que, afortunadamente, no han sido dañados por el fuego.

Acompañados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otras autoridades, Don Felipe y Doña Letizia se han acercado a los vecinos con la intención de conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Letizia se ha detenido más de dos minutos con una vecina de Rebollar que llevaba un perrito recién nacido que han adoptado en las últimas semanas y al que le han puesto el nombre de 'Fuego'.

Encuentro con vecinos en Rebollar

En Rebollar, el único pueblo evacuado del Valle del Jerte, mantendrán un encuentro con vecinos de diferentes municipios y representantes de los sectores apícola, ganadero, agrícola, turismo y agroturismo.

Tras la reunión se desplazarán a Cabezabellosa, primer municipio evacuado junto a Jarilla y Villar de Plasencia, el martes 12 de agosto. Allí podrán estar con los vecinos y se reunirán con representantes de los efectivos que participaron en la extinción del fuego y ayuda a los afectados: UME, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Protección Civil, Parques Nacionales, Plan Infoex, Tragsa, BRIF Pinofranqueado Miteco, Cruz Roja Extremadura, Bomberos del Servicio Provincial de Extincion de Incendios de Cáceres, 112 , Policía Local, Agentes del Medio Natural, Psicologos, trabajadores sociales, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, entre otros.

Posteriormente, en Hervás se reunirán con los alcaldes de los municipios afectados por el fuego y conocerán en qué situaciones se encuentran estas localidades y sus planes de recuperación y de futuro, tras este gran incendio que se originó en la localidad de Jarilla y ha arrasado más de 17.400 hectáreas de tres comarcas del norte de Cáceres.

Con este viaje a Extremadura concluye la agenda que han desplegado esta semana los Reyes para estar al lado de los afectados por los grandes incendios, tras visitar el pasado miércoles las principales zonas afectadas por los incendios forestales en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), y viajar este pasado jueves a Galicia para conocer los daños causados por el fuego en esta comunidad autónoma.