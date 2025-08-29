Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 29 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 29 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 10, 13 y 37 y las estrellas 01 y 7.
El código del Millón ha sido el SPH75211.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Radiografía del atropello múltiple que ha conmocionado a A Coruña
- Los cinco pueblos de A Coruña que la Guía Repsol sitúa entre 'los más hermosos' de Galicia
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Luz verde al plan de Amancio Ortega de ampliar Casas Novas tras no presentarse alegaciones
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde A Coruña
- El Deportivo ultima el trueque de Stoichkov por Bouldini con el Granada
- Si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella': los testigos del atropello múltiple de Juana de Vega
- Los comercios del centro de A Coruña salen a la calle