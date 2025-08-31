Confirmado por los expertos: dejar tu teléfono móvil en la bandeja del control del aeropuerto puede poner en riesgo tus datos personales

Las normas que se imponen en los aeropuertos, sobre todo en los controles de seguridad, pueden parecer innecesarias o ridículas. Es un momento de estrés en el que los trabajadores meten prisa a los viajeros y estos últimos están pensando únicamente en llegar a la puerta de embarque que le toca cuanto antes. En un aeropuerto de gran tamaño se estima que pueden llegar a perderse hasta 15 minutos esperando en la fila y colocando las pertenencias en las bandejas.

En estos controles lo principal de lo que hay que desprenderse es de los líquidos y dispositivos tecnológicos. Parece que está cada vez más cerca el día en el que los líquidos tengan que dejar de sacarse en bolsitas de plástico siempre que vayamos a coger un avión. De hecho, ya hay aeropuertos que están probando una nueva tecnología de escáneres 3D para evitarlo. Pero el tema de los dispositivos está más complicado. A esto se suma la peligrosidad de dejar el móvil en la bandeja.

Robo de teléfonos móviles en el aeropuerto

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, responsable de proteger los sistemas de transporte del país, ha advertido sobre un suceso que cada vez se repite más: el robo de teléfonos móviles en los controles de seguridad. Este problema, que poco a poco cuenta con más denuncias, nace de solo unos segundos de distracción, mientras nos ponemos los zapatos, el cinturón u organizamos todos los documentos.

Hay mucha gente que tiende a pensar que los móviles ya han dejado de ser atractivos para los ladrones, porque cuentan con mucha seguridad y, bloqueado, no sirve más que para sacar unas cuantas piezas cuyo valor no es demasiado elevado. Sin embargo, lo que verdaderamente corre peligro es el robo de información personal. En el móvil tenemos aplicaciones bancarias, credenciales digitales, abonos transporte, etc. a los que acceder muy fácilmente.

Algunos estudios internos del TSA desvelan que la mayoría de hurtos suceden en los pocos segundos que pasan entre que se deja el dispositivo en la bandeja hasta que se recoge. El ladrón suele estar cerca y actúa como si estuviera perdido y confuso, coge el móvil y, entre tanto jaleo y prisas por salir de allí lo más rápido posible, se lo lleva. La misma Administración asegura recuperar hasta 100.000 objetos perdidos cada año, pero los robos son difíciles de rastrear.

Consejos para evitar robos y qué hacer si perdemos el móvil en el aeropuerto

Nadie quiere que le roben el móvil, pero menos aún si estamos yéndonos de vacaciones o llegando a casa después de las mismas. Algunos consejos para evitarlo, según la TSA, residen en:

Comprobar que no se lleva cinturón, monedas, relojes o cualquier objeto que haya que quitarse y meter en la bandeja. Cuantas menos cosas, mucho más fácil será recuperarlo todo.

Guardar el teléfono y todos los objetos de valor en un bolsillo del bolso o mochila con cremallera.

Vigilar la bandeja en todo momento y activar las aplicaciones de seguimiento antes de pisar el aeropuerto.

Recoger todo con calma y volver a ponerse los zapatos y demás pertenencias en un lugar tranquilo, asegurando primero de que se tienen los objetos de valor.

En el caso de haberlo perdido, los pasos que hay que seguir son muy sencillos, empezando por acercarse a la oficina de objetos perdidos de la terminal y reportar el incidente -en el caso de estar en Estados Unidos, el país donde más peligro hay de que esto ocurra, a la TSA-. Si la sospecha del robo es muy alta, hay que presentar una denuncia a la policía del aeropuerto y bloquear el dispositivo remotamente. En definitiva, hay que tener siempre el equipaje de mano controlado.