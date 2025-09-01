Arrestado un adolescente por violar a una menor en Madrid

Un adolescente se encuentra detenido como presunto autor de una violación a una menor cometida en un parque del barrio de Hortaleza, en Madrid, según confirmó a Efe la Delegación del Gobierno. Los hechos ocurrieron en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado, y el adolescente fue detenido a las dos de la mañana.

El parque Isabel Clara Eugenia está próximo a las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza. El dato del lugar de la agresión fue confirmado a Europa Press por fuentes policiales después de que lo adelantara ayer el digital Okdiario. La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que no informó ni de la edad ni la nacionalidad del agresor ni de la víctima, aunque según Europa Press, el presunto agresor es de origen marroquí, y la víctima tiene 14 años.

Al parecer, la policía detuvo al menor cuando llegó al lugar de los hechos tras recibir la llamada de un testigo.

De momento no consta denuncia, según fuentes policiales, y se está a la espera de cómo progrese la investigación de los hechos. OkDiario asegura que el supuesto agresor estaba alojado en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza para menores.

Reacciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó ayer en la red social X un mensaje en el que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «multiplicar» la llegada a España de menores inmigrantes cada día «más agresivos» y «en peores condiciones». También el líder de Vox, Santiago Abascal, publicó un mensaje en X en el que afirma que el citado suceso es «la consecuencia de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas».

Reagrupamiento

La Comunidad de Madrid exigió a la Delegación de Gobierno en Madrid que tome medidas para la reagrupación familiar de menores inmigrantes no acompañados.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, condenó los hechos y destacó que hay que perseguir este tipo de delitos y encontrar a los culpables. «No podemos ver estos casos como casos aislados», subrayó.