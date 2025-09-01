Atrapan a un narco italiano en Barcelona cuando iba al dentista
Juan José Fernández
La Guardia Civil confirmó ayer la captura en Barcelona del jefe de una red emergente de narcotráfico, que se había convertido en importante eslabón del crimen organizado al norte de Nápoles, en cuya provincia había entrado en abierta y violenta competencia con otros carteles para liderar el mercado. Massimiliano del Vecchio, de 42 años, estaba en Barcelona en el momento de su detención, el pasado 6 de agosto.
Cuando se le echaron encima agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los Carabinieri italianos, caminaba por una acera del barrio de Gràcia. Acababa de salir de una clínica dental, a la que venía acudiendo para, entre otros arreglos, un tratamiento de blanqueo de dientes.
En Facebook, Del Vecchio se mostraba sonriente en una foto, con el pelo recién cortado, peinado con fijador y haciendo la V de la victoria con una mano.
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”