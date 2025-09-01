Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atrapan a un narco italiano en Barcelona cuando iba al dentista

Del Vecchio. | |

Juan José Fernández

Madrid

La Guardia Civil confirmó ayer la captura en Barcelona del jefe de una red emergente de narcotráfico, que se había convertido en importante eslabón del crimen organizado al norte de Nápoles, en cuya provincia había entrado en abierta y violenta competencia con otros carteles para liderar el mercado. Massimiliano del Vecchio, de 42 años, estaba en Barcelona en el momento de su detención, el pasado 6 de agosto.

Cuando se le echaron encima agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los Carabinieri italianos, caminaba por una acera del barrio de Gràcia. Acababa de salir de una clínica dental, a la que venía acudiendo para, entre otros arreglos, un tratamiento de blanqueo de dientes.

En Facebook, Del Vecchio se mostraba sonriente en una foto, con el pelo recién cortado, peinado con fijador y haciendo la V de la victoria con una mano.

