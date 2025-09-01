Buscan vecinos en este pueblo de la provincia de A Coruña: hay trabajo y viviendas desde 400 euros

Con los alquileres por las nubes y el precio de la vivienda creciendo día tras día, las grandes urbes gallegas se están convirtiendo en espacios en los que ya es difícil prosperar. Los salarios no crecen al ritmo que lo hace el coste de vida y es por ello que ya muchos buscan alternativas alejadas de las ciudades.

En Galicia existen gran cantidad de pueblos con mucha vida que pueden ser opciones magnificas para dejar atrás las abusivas mensualidades en Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo. Además, actualmente la propia Xunta de Galicia impulsa el proyecto Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma que "ayuda a los urbanitas a elegir a que pueblo merece la pena ira vivir, cómo y porqué".

Uno de los que destaca por sus ofertas de vivienda, sus oportunidades de empleo y por estar a menos de una hora de A Coruña es Vedra. El pueblo gallego tiene un gran patrimonio tanto cultural, con el Pazo de Faramello, como natural, con espacios como el Coto de Ximonde

Así es Vedra, el pueblo a 1 hora de A Coruña en el que buscan vecinos

Vedra es un tranquilo municipio en la provincia de A Coruña que se encuentra muy bien conectado y que cuenta con una gran oferta de empleo en el sector primario, sus empresas de servicios y la construcción. Además, es un destino muy atractivo para todo amante de naturaleza debido a su acogedor entorno natural.

Como datos a destacar, en la ficha del proyecto 'Vente a vivir a un pueblo' destacan su cercanía con Santiago (16 kilómetros), e incluso Pontevedra (70 kilómetros), además de las ayudas y subvenciones a emprendedores, familias, propietarios y personas dispuestas a empadronarse.

Dentro de la oferta destacan también sus conexiones, con autobús, tren y aeropuerto a menos 20 kilómetros; y su oferta de vivienda, pues cuentan con alquileres (en la web se indica 200, pero se trata de un dato desfasado) desde 400 euros e inmuebles en venta desde 80.000 euros (50.000 euros indica la web). También destacan sus servicios, con guarderías, colegios e institutos; instalaciones deportivas y otro tipo de servicios como 4g, fibra óptica, banco, cajeros, panaderías, farmacia y piscina municipal.