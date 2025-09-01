Detenido tras arrojar a su mujer por la ventana en Manresa

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y tiró por la ventana a una mujer, de la que tenía orden de alejamiento y que resultó herida grave, informaron ayer fuentes policiales. Según avanzó Nació Manresa, el suceso ocurrió en su piso y ella fue hospitalizada con heridas graves aunque sin peligro de muerte: cayó sobre unos contenedores de basura que amortiguaron el impacto.