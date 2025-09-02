Galicia pone ritmo al Tiny Desk en Washington

El Tiny Desk lleva años siendo una de las mayores sensaciones musicales en YouTube. Cientos de miles de oyentes esperan ansiosos cada semana la nueva edición del formato de NPR Music (la radio pública estadounidense), con un concepto más que simple: El artista invitado debe dar un concierto de 20-30 minutos en una pequeña oficina de la redacción de la cadena en Washington, en la que los músicos no disponen de sus habituales recursos para la escucha y toda la música interpretada debe ser en directo, hasta los más sofisticados sonidos electrónicos.

Para las decenas de artistas ya consagrados que se animan a participar, el Tiny Desk es una forma de poner a prueba ante el gran público su calidad en directo, mientras que para los proyectos emergentes que la cadena también invita supone una oportunidad para lucirse y abrirse puertas que ni imaginaban, como Ca7riel y Paco Amoroso, que el año pasado hicieron la sesión más vista de 2024 cuando sólo los conocía el público argentino, y a día de hoy realizan una gira mundial que pasó hace poco por el Portamérica. Pero lo que pocos saben es que, dentro de este elenco de estrellas, Galicia ha tenido representación en los últimos meses.

Este es el caso de María Castro Medela (1998), baterista de estudio afincada en Los Ángeles. Aunque se crió principalmente en Panamá, su madre María Carmen fue una de tantos vecinos del concello de Boborás que emigraron al país latino, y ha pasado cada verano de su vida en O Carballiño fortaleciendo su identidad gallega. María se mudó a Hollywood a los 18 años para estudiar música, y a día de hoy trabaja en la promotora Side The Cat, gracias a la cual se convirtió en la percusionista de la banda de Rosie Tucker: «Mi jefe, Kyle Wilkerson, es muy respetado en Los Ángeles, trabaja con las grandes figuras del folk contemporáneo y le encanta la música de Rosie. Elle buscaba una baterista no binario o mujer para su banda, Kyle le pasó mi número y conectamos», cuenta.

A partir de ahí, realizaron en 2024 una gira de primavera para presentar el disco de Tucker, Utopia Now!, que se coló en la lista de los 100 mejores discos del año de la revista Rolling Stone. Fue este éxito el que les consiguió la invitación de NPR Music, que María recibió con mucha emoción: «Cuando Rosie me escribió diciendo ‘¿Qué te parecería tocar en el Tiny Desk?’, lloré un poquito», confiesa entre risas.

La sesión que grabaron el 17 de octubre fue impecable a nivel de actuación, pero fue un gesto aparte el que causó revuelo en la comunidad digital gallega. Una de las gracias del Tiny Desk es que todos los artistas pueden dejar un recuerdo en las estanterías de la oficina, y cuando llegó el turno de María, quiso tirar de patria: colocó a la altura de su cabeza la bandera de sus dos tierras en pequeño formato. «Le conté a mi madre que iba a llevar la de Panamá y me dijo que llevara también la de Galicia. Al venir en los veranos, siempre me he sentido muy conectada, lo único que me falta es mejorar el gallego», dice.

La presencia de esta bandera en los siguientes vídeos de Tiny Desk, como en el de Bad Bunny (con 14 millones de visualizaciones) despertó el interés de los curiosos en Twitter, que generó diferentes noticias y opiniones sobre quién podría ser el responsable. ¿La razón de que hasta ahora no se descubriera? Que María no esperaba esta repercusión: «Lo de la bandera fue porque nos hacía gracia a mi familia, no pensaba que la gente se fuera a dar cuenta. Si me hubiera enterado de los tuits habría comentado algo», bromea.

Como si de algo del destino se tratase, la bandera gallega seguía firme la semana pasada, en el mismo sitio en el que Xoán Domínguez (Santiago de Compostela, 1997) acompañó al artista español Rusowsky en un Tiny Desk que ya ha superado el millón de visitas, y que varios críticos ya catalogan como uno de los mejores en lo que llevamos de año. «Á verdade que foi unha honra como galego e como persoa ir para alá. O da bandeira mirárao hai uns meses, e cando vin que seguía enriba da batería pensei que era unha cousa da que se tiña que enterar todo o mundo e compartino eu tamén», dice Xoán en referencia a su post en Instagram sobre la experiencia, en el que afirma que su yo «de 15 años estaría flipando con todo lo que le está pasando».

A pesar de no estar siempre delante de las cámaras, Xoán Domínguez es uno de los mayores pilares del pop alternativo español, una nueva escena que destaca por el minimalismo y la experimentación, y que en el último año se está ganando un importante hueco en los grandes carteles. Aparte de Blanco Palamera (su proyecto con el también gallego Manu Blanco), Xoán acompaña en la percusión a artistas como Sen Senra, Judeline, Ralphie Choo y el propio Rusowsky, músicos con los que desarrolló una amistad antes que una colaboración profesional y con los que está disfrutando más si cabe esta época dorada del género: «Son moitos anos traballando para perseguir este soño, e que a xente confíe en min para acompañalos e vivir este camiño da man deles faime moi feliz, sobre todo porque ao final do día son amigos e xente á que admiro moito».

El Tiny Desk de Rusowsky, en el que Xoán Domínguez estuvo a cargo de la batería, es el ejemplo de que el formato es un gran escaparate para los artistas que se mueven por sonidos urbanos sin olvidar la formación estándar. Ruslán Mediavilla (nombre real del líder del proyecto) viene de una familia de folclore y conservatorio, y tiene conocimientos en música clásica y solfeo que combina con la experimentación tecnológica y ritmos movidos en Daisy, su primer álbum, que presentaron en las oficinas de NPR cambiando las modulaciones de voz por la calidad instrumental de los presentes: «É un disco superelectrónico, pero que Rus teña a base tan clara facilita levalo ao acústico», cuenta Xoán.

