Hay más de mil millones de personas con desórdenes mentales, según la OMS

Un total de 1.095 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de desorden mental, un problema que tiene un enorme coste económico (un billón de dólares anuales estimados) como en vidas (727.000 suicidios), advierte este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia sanitaria global ha presentado dos informes sobre salud mental en el mundo, con cifras actualizadas hasta 2021, en los que por primera vez se superan los mil millones de afectados, equivalente a un 13,6 % de la población global, un punto porcentual más que hace una década.

"Este tipo de problemas afectan a personas en todas las latitudes y edades, siendo la ansiedad y la depresión los desórdenes más prevalentes, y afectando de forma desproporcionada a las mujeres", destacó al presentar los informes la directora en funciones del departamento de salud mental de la OMS Dévora Kestel. En este sentido, el informe indica que este tipo de problemas mentales diagnosticados afectan a un 13 % de los hombres en el planeta, mientras que en mujeres el porcentaje se eleva al 14,8 %.

Ansiedad y depresión lideran las estadísticas

La ansiedad, según las cifras aportadas por los nuevos estudios de la OMS, afecta a unos 359 millones de personas, mientras que las golpeadas por la depresión serían unos 332 millones. Otros desórdenes con millones de personas diagnosticadas serían el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que afectaría a unos 85 millones, el trastorno del desarrollo intelectual, con 88 millones de afectados, y los desórdenes del espectro autista (62 millones).

Mientras los desórdenes alimentarios afectan especialmente a la población femenina (un 63,3 % de los casos son en mujeres), y éstas también concentran más de un 60 % de los casos de depresión y ansiedad, los hombres se ven desproporcionadamente afectados en TDAH (71,8 % de los diagnósticos) y también superan el 60 % de los desórdenes de conducta y los del espectro autista.

Por edades, el estudio indica que mientras la ansiedad es más prevalente entre los 20 y los 45 años, acercándose entonces al 6 % de la población total, la depresión afecta a más del 6 % de las personas a partir de los 40 años y se aproxima al 6,5 % hacia los 60.

Los factores que causan estos desórdenes son múltiples y varían según edad y región, aunque los expertos de la OMS subrayan la influencia que tuvo en ellos la pandemia de covid y, especialmente entre los más jóvenes, el efecto de las redes sociales. "Además, hay más guerra y conflicto en el mundo que nunca, y también influyen las relaciones de poder, la falta de igualdad... la violencia doméstica, por otro lado, sigue siendo muy frecuente, y explica un 10 % de los casos de depresión", destacó en la presentación de los datos el jefe de la unidad de salud mental de la OMS, Mark Van Ommeren.

En el apartado de los suicidios, la consecuencia más dramática en algunos de estos desórdenes y causantes de una de cada 100 muertes en el mundo, la OMS advierte que son la principal causa de muerte entre la población más joven, y que un 56 % se producen antes de los 50 años.

Sin embargo, sólo uno de cada 20 intentos concluye finalmente en suicidio, y las tasas han bajado un 35 % desde 2000, aunque según la OMS todavía lo hacen a un ritmo excesivamente lento.

Llamamiento a una mayor atención sanitaria

La OMS advierte que ante estos desafíos se requiere una mayor inversión de las redes sanitarias nacionales en salud mental, en un contexto en el que como promedio sólo un 2 % de los presupuestos de éstas se dedican a ello, una cifra que además no ha cambiado desde la pasada década.

Como promedio, los gobiernos gastan 65 dólares por persona en salud mental (aunque esta cifra cae a cuatro centavos de dólar en los países más pobres), y hay unos 13 especialistas del sector por cada 100.000 personas, si bien la cifra baja a menos de dos en las economías de menor renta.

"Invertir en salud mental es algo que ningún país puede permitirse descuidar. Cada gobierno tiene la responsabilidad de actuar con urgencia y asegurarse de que la atención no se considere como un privilegio, sino como un derecho básico para todos", subrayó al respecto el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El informe también advierte que los desórdenes mentales son la segunda principal causa de discapacidad, sólo por detrás de los dolores de cuello y espalda.