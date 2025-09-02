IVA cero para dar dos mil toneladas de alimentos

Los gallegos participaron con 157.951 euros y 35.630 kilos de alimentos en la campaña Recogida de Primavera 2025 de los Bancos de Alimentos. Esta cantidad habría sido superior si se hubiese aplicada ya la eliminación del IVA en alimentos y bienes destinados a donaciones, tal y como contempla la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025). Por ello, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (Andas) insta al Gobierno a poner en marcha, de forma inmediata, el mecanismo para la aplicación del tipo del 0% a todas las entregas de bienes, en especies o dinerarias, realizadas en concepto de donativos para la adquisición de alimentos o artículos de primera necesidad a las entidades sin fines lucrativos.

«No vamos a parar hasta que lo consigamos porque lo más difícil ya ha ocurrido, que es que se aprobara su supresión», asevera Santiago López Ortega, presidente de esta organización sin ánimo de lucro, promotora principal de esta medida, para la que consiguió reunir más de 130.000 firmas en la plataforma Change.org.

Ha sido un largo e intrincado camino hasta llegar hasta aquí. «El Gobierno y los grupos parlamentarios han puesto muy difícil la incorporación a esta ley de la supresión del IVA de las donaciones, que recoge su disposición final decimoséptima ‘Régimen fiscal de las donaciones’. El problema es que en el texto pone: ‘El Gobierno establecerá, en el menor tiempo posible, el mecanismo para la aplicación inmediata del tipo del 0 por ciento’, o sea, que puede aplicarlo hoy o dentro de un año», expone.

Para el presidente de Andas, sin embargo, su puesta en marcha es urgente dado el «incremento alarmante» de las situaciones de vulnerabilidad en nuestro país. «Pedimos al Gobierno su aplicación en la Gran Recogida de 2025 de los Bancos de Alimentos del próximo mes de noviembre o, si no es posible para entonces, que establezca un plan de choque hasta que se ponga en marcha», especifica.

La supresión del IVA supondría un importante aumento en las ayudas que reciben los Bancos de Alimentos. Según Andas, con lo que se ahorrarían en este impuesto, podrían adquirir dos millones de kilos más de alimentos al año. «Cuando los Bancos de alimentos compran alimentos u otros artículos de primera necesidad con las aportaciones dinerarias que reciben cada año de los donantes, están pagando alrededor de 3,5 millones euros de IVA, una cantidad que se podría utilizar para adquirir más alimentos para las personas que los necesitan», explica.

indica que el 25,8% de la población española, es decir, unos 12,5 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta cifra sitúa al país como el quinto de Europa con una mayor tasa de pobreza, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía, Grecia y Lituania.

Galicia, una comunidad solidaria

De los 157.951 euros y los 35.630 kilos de alimentos con los que los ciudadanos gallegos participaron en la campaña Recogida de Primavera 2025 de los Bancos de Alimentos, 49.951 euros y 23.857 kilos de alimentos fueron aportados en Vigo; 68.915 euros y 8.283 kilos de alimentos en Rías Altas; 23.323 euros y 3.490 kilos de alimentos en Ourense, y 15.053 euros en Lugo, según datos de la Federación Española de Bancos de ALimentos (Fesbal). «Galicia siempre ha sido una comunidad muy solidaria», afirma Santiago López Ortega. El presidente de Andas recuerda que más de cuatro millones de españoles, entre donantes y voluntarios, participan en las grandes campañas de recogida de los Bancos de Alimentos. «Los alimentos donados se valoran a cero euros, por lo que el valor de su IVA es también de cero euros», remarca. Además, este voluntario pone el foco en el aumento de personas en situación de vulnerabilidad en en país, tal y como advierte el avance del último informe El estado de pobreza en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que