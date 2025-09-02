Jorge de Mingo, funcionario de Correos: "Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir"

Según un informe de la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (Amat) y los datos de la Seguridad Social, en los últimos años las bajas laborales se han incrementado en un 60%.

Además, recogiendo cifras de la Seguridad Social, se registraron 8.716.663 bajas laborales en España durante 2024. Se trata de unos datos que se han duplicado en la última década.

Enfermedades, accidentes laborales o problemas de salud mental pueden ser algunas de las causas por las que alguien pide la baja; sin embargo, hay veces que se puede tratar de una baja falsa.

Absentismo laboral

De ello habló un funcionario dedicado al reparto en Correos, Jorge de Mingo, cuando contó su experiencia en el programa de Antena3 'Y Ahora Sonsoles Verano' y cómo él es testigo del absentismo laboral de muchos de sus compañeros: "Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir".

El absentismo laboral es aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y sus deberes en horas que correspondan a un día laborales y dentro de la jornada de trabajo.

"En mi oficio tengo conocimiento y sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir. Y varias cosas más. Yo lo he visto con mis propios ojos. Luego llegan con cartas sin repartir porque han estado tiempo parados en su casa", explica el trabajador de Correos que habló en el programa de Sonsoles Ónega.

De Mingo contó, aparte de su experiencia, por qué está a favor de las investigaciones a funcionarios: "Estoy a favor, tanto en la baja como incluso en el periodo laboral, cuando están trabajando. Creo que ahí hay incluso más fraude que en el periodo de baja".

Furgonetas geolocalizadas

Ante esta situación, el trabajador fue preguntado si los jefes saben de estas prácticas de algunos trabajadores: "Se supone que lo deben saber. Ahora nos están geolocalizando con las furgonetas para poder revertir todo eso, pero antiguamente se hacía muchísimo. Depende de quién".

"Creo que en Correos los detectives son los propios jefes, pero lo hacen con quien quieren. Llegan y te dicen: 'Te he visto parado…'", explica de Mingo.