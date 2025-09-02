Ryanair anuncia que no aceptará tarjetas de embarque en el móvil en estos tres aeropuertos

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha informado de que la obligatoriedad de las tarjetas de embarque impresas en tres destinos populares esta temporada, ya que sus aeropuertos no aceptan pases exclusivamente digitales.

Pese a que la compañía acepta habitualmente tarjetas de embarque en los móviles en vuelos desde la mayoría de los aeropuertos de su red, algunos aeropuertos aún no pueden aceptar tarjetas de embarque digitales.

Estos aeropuertos son los de Turquía, Marruecos y Tirana (Albania). Los clientes que viajen desde estos destinos deben realizar el check-in en línea e imprimir una tarjeta de embarque en papel para su vuelo.

Esta noticia se suma a la estricta regla de la compañía sobre el equipaje que, de incumplirla, podría suponer que los pasajeros no puedan abordar su vuelo. La mayoría de las personas que han volado con esta compañía aérea no conocen sus normas sobre el equipaje de mano.

Cuando compras un vuelo de Ryanair, puedes llevar una pequeña bolsa personal de forma gratuita, pero debe caber debajo del asiento de delante y no debe medir más de 40 x 20 x 25 cm. Puedes pagar más para llevar una maleta de cabina más grande de 10 kg y de hasta 55 x 50 x 20 cm.

Pagar por más equipaje y más peso

También puedes abonar más dinero por facturar el equipaje, que es una opción que eligen las personas que se van de vacaciones más días, pero Ryanair tiene reglas claras para llevar maletas más grandes a bordo. El equipaje facturado en los vuelos de Ryanair no puede pesar más de 10 kg o 20 kg, dependiendo del equipaje que haya reservado, y debe dejarse en los mostradores de facturación del aeropuerto antes del control de seguridad. La bolsa de 20 kg no debe medir más de 80 x 120 x 120 cm.

Según la política de equipaje de Ryanair, cualquier persona que se presente en la puerta de embarque con su equipaje facturado tendrá que pagar un cargo extra. La tarifa por exceso de equipaje de la aerolínea es de hasta 15 euros por kilo extra de equipaje.

Si no sigues las reglas de Ryanair, es posible que no puedas subir a tu avión.

Ryanair también puede solicitar más dinero si olvidas realizar el check-in online, necesitas cambiar el nombre de algún billete o llegas demasiado tarde al aeropuerto. El check-in online con Ryanair es gratuito, pero si lo haces en el aeropuerto el día del vuelo, cuesta unos 50 euros.

Si te hace falta cambiar online los detalles de tu vuelo, la aerolínea te cobrará unos 50 euros por persona y trayecto. Para cambiar un nombre online, debes pagar unos 100 euros.