La abogada coruñesa a bordo de la Flotilla a Gaza: "Se fai falta, porémonos en risco para romper o bloqueo"

“Esta é a causa. Isto vai ser un antes e un despois”. Así define a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, Sandra Garrido Fernández la Global Sumud Flotilla. Esta abogada coruñesa afincada en Santiago desde hace unos años y especialista en situaciones de crisis es una de los cientos de activistas de 44 nacionalidades diferentes que partieron desde Barcelona –primero el domingo y, nuevamente, por cuestiones meteorológicas, el lunes– rumbo a Gaza. A bordo de una veintena de barcos, pretenden llevar ayuda humanitaria al castigado enclave palestino, bajo bloqueo israelí desde hace años y donde desde el 7 de octubre de 2023 han muerto por inanición al menos 360 personas (entre ellas, más de cien niños), según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Esta iniciativa solidaria también pretende alzar la voz y forzar a la comunidad internacional a reaccionar frente a lo que los organizadores de la flota, Global Movement to Gaza, califican de “genocidio” palestino.

Garrido se dirige a la Franja a bordo del navío Sirius junto a una veintena de voluntarios que, como ella, fueron seleccionados entre las más de 26.000 personas que solicitaron formar parte de una de las mayores misiones solidarias civiles de la historia. Desde este barco, “no medio do Mediterráneo” en dirección Túnez –punto desde el que se unirán a la flotilla solidaria, al igual que desde Italia y Grecia, más embarcaciones–, Garrido asegura a este diario que, tras 30 años vinculada al activismo social, no podía quedarse de brazos cruzados frente a la “inacción dos gobernos” ante la situación que sufre el pueblo palestino. “Se acaban con Palestina, creo que a mensaxe que se está a lanzar é que acaban coa humanidade. Iso é o que nos leva a dirixirnos a Gaza cos medios dos que dispoñemos, sen a colaboración dos gobernos, e poñernos en risco se fai falta”, declara Garrido.

Salida de la Flotilla humanitaria a Gaza desde Barcelona. / Jordi Otix

Un viaje rumbo al enclave palestino a bordo de barcos civiles que, destaca Garrido, comenzó con dificultades debido a las adversas condiciones climáticas –especialmente la mala mar–, las cuales obligaron a la flotilla a volver a puerto la madrugada del lunes tras partir de Barcelona durante la tarde del domingo y, el pasado martes, a unas cinco embarcaciones a regresar a la ciudad condal. Según detalló Global Movement to Gaza en un comunicado, los cinco navíos tuvieron que dar vuelta por “cuestiones de seguridad”. Dicho escrito añadía que “las tripulaciones se encuentran a salvo y atendidas; la misión continúa”.

“Algúns dos barcos tiveron que volver porque eran moi pequenos e as ondas eran máis grandes que o propio barco e outros por avarías, que están a repararse. A xente que volveu para Barcelona está a saír con renovadas enerxías e agora estamos esperando para que a Flotilla volva a ser Flotilla e non barcos desperdigados. Ao ser tantos barcos, están garantizados moitos problemas, pero ningún que impida que cumpramos o noso reto”, revela Garrido.

"Isto non son as vacacións no mar, isto é un traballo total e absoluto que facemos impulsados pola esperanza que nos dá a resistencia do pobo palestino”

Se espera que el trayecto, de poco más de 3.000 kilómetros en línea recta, dure 20 días. Un viaje que Garrido reconoce que “non vai ser doado”. “A xente que navega sabe o espazo que hai nos barcos, como se vive no mar durante tantos días… Aínda que haxa mínima oleaxe, o notas moitísimo. Logo o espazo que tes para durmir é terrible, a cociña é un problema, a hixiene é un problema… Isto non son as vacacións no mar, isto é un traballo total e absoluto que facemos impulsados pola esperanza que nos dá a resistencia do pobo palestino”, señala.

Conseguir el objetivo de llegar a Gaza no va a ser sencillo: los dos intentos anteriores de este año de romper por mar el bloqueo impuesto por el Gobierno de Binyamín Netanyahu sobre Gaza –a bordo del Madleen en junio y el Handala en julio– acabaron en fracaso: con los navíos siendo asaltados en aguas internacionales por las fuerzas hebreas y los tripulantes detenidos, conducidos a Israel y, finalmente, deportados a sus países de origen. Acciones que diferentes organizaciones internacionales calificaron de “secuestro” y “violación del derecho internacional”.

La cosa no pinta mejor para este nuevo intento de acercar ayuda humanitaria al enclave palestino a través del Mediterráneo, especialmente si tenemos en cuenta que Israel ha advertido esta semana, por medio de su ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, de que tratará como “terroristas” a los activistas que participan en la Global Sumud Flotilla.

A pesar de esta realidad, Garrido destaca la “ilusión, vontade, sentimento de equipo e solidaridade desde o almorzo ata a cea” que existe entre los participantes de una misión solidaria que pone rumbo a Gaza –la tercera en lo que llevamos de 2025– con el objetivo, como bien recuerda Garrido, de “abrir un corredor humanitario na Franxa e parar o xenocidio”. “Esperamos que isto signifique que os gobernos non poidan quedar con estas actitudes hipócritas de recoñezo Palestina pero sigo co comercio de armas, sigo coas embaixadas de Israel en plena actividade, deixo que Israel chame terroristas a unha acción que declarouse por activa e por pasiva non violenta… Por unha vez esperamos que se dea volta á historia, que se dean conta de que o que está acontecendo co xenocidio de Palestina é un novo Holocausto, que non poden recoñecerse a eles como vítimas do Holocausto cando están a producir un. Isto é un punto de inflexión para todos os países e para toda a humanidade e temos que abrir un corredor humanitario, aínda que iso supoña que teñamos que poñernos en risco”, sentencia Garrido.