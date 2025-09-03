Una IA diseña antibióticos que matan bacterias resistentes en ratones
R. S.
Investigadores de la Universidad de Pensilvania, dirigidos por el catedrático coruñés César de la Fuente, han desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de diseñar antibióticos nuevos que eliminan bacterias resistentes a los fármacos. El trabajo, publicado ayer en Cell Biomaterials, presenta AMPDiffusion, una herramienta de IA generativa que crea y evalúa vastas bibliotecas de secuencias sintéticas de péptidos antimicrobianos (AMP, por sus siglas en inglés).
A diferencia de los métodos tradicionales de investigación, que en su mayoría combinan motivos biológicos previamente conocidos, AMP-Diffusion crea secuencias innovadoras desde cero. En modelos de ratón con infección cutánea, los compuestos diseñados mediante IA más efectivos mostraron un rendimiento comparable al de antibióticos aprobados por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos (FDA), como la levofloxacina y la polimixina B, sin presentar efectos adversos observables. «El conjunto de datos de la naturaleza es finito; con la IA, podemos diseñar antibióticos que la evolución nunca intentó» afirma César de la Fuente en una nota de su laboratorio en la Universidad de Pensilvania, el Machine Biology Group.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- El Deportivo medita fichar a Jaime Seoane, pero no es una operación sencilla
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- CD Leganés - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo: Mella, titular
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Puerta cerrada al Villarreal por Rubén López
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña