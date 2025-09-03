Una IA diseña antibióticos que matan bacterias resistentes en ratones

Investigadores de la Universidad de Pensilvania, dirigidos por el catedrático coruñés César de la Fuente, han desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de diseñar antibióticos nuevos que eliminan bacterias resistentes a los fármacos. El trabajo, publicado ayer en Cell Biomaterials, presenta AMPDiffusion, una herramienta de IA generativa que crea y evalúa vastas bibliotecas de secuencias sintéticas de péptidos antimicrobianos (AMP, por sus siglas en inglés).

A diferencia de los métodos tradicionales de investigación, que en su mayoría combinan motivos biológicos previamente conocidos, AMP-Diffusion crea secuencias innovadoras desde cero. En modelos de ratón con infección cutánea, los compuestos diseñados mediante IA más efectivos mostraron un rendimiento comparable al de antibióticos aprobados por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos (FDA), como la levofloxacina y la polimixina B, sin presentar efectos adversos observables. «El conjunto de datos de la naturaleza es finito; con la IA, podemos diseñar antibióticos que la evolución nunca intentó» afirma César de la Fuente en una nota de su laboratorio en la Universidad de Pensilvania, el Machine Biology Group.