La investigación sobre la muerte de Matilde Muñoz sigue abierta

La Policía de Indonesia dijo ayer que la investigación sobre el presunto asesinato de la gallega Matilde Muñoz en Lombok «continúa centrada en los dos sospechosos», bajo arresto en la isla. El jefe de la Policía de Senggigi (Lombok Occidental), Putu Kardhianto, que colabora en la investigación, dijo que las pesquisas siguen abiertas, pero centradas de momento en dos únicos sospechosos. Se trata de dos hombres en la treintena: un trabajador del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba Muñoz, y un exempleado del mismo establecimiento.

El agente dijo que la investigación, a cargo de la comisaría de Lombok Occidental, a la que reporta la de Senggigi, «se ha hecho desde el principio en colaboración con la Policía de Yakarta y la Interpol» y que el plan es que siga en manos de efectivos de la isla.

Los dos detenidos se encuentran aislados en una celda de la comisaría de Lombok Occidental, donde pueden estar un máximo de 60 días, según fuentes policiales. Los hombres, vinculados al hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, el Bumi Aditya, tienen que pasar 15 días en aislamiento y no pueden comunicarse con otros presos.

En el calabozo de la comisaría de Lombok Occidental hay una veintena de detenidos, según dijeron a Efe agentes del centro.

La investigación no ha aclarado varios detalles, entre ellos, el mensaje que personal del hotel recibió supuestamente del móvil de Muñoz el 6 de julio comunicando que estaba en Laos; por qué desde el hotel no se interpuso una denuncia en la Policía local por su desaparición, como pedía el entorno de la española; o cómo se trasladó el cuerpo al menos una vez hasta la playa donde se halló.

Tampoco si, como afirmaron a Efe desde el hotel, un recóndito y rudimentario complejo de bungalós a unos 500 metros de la playa de Senggigi, este carecía de cámaras de vigilancia desde 2008.

María Matilde Muñoz Cazorla, nacida en Ferrol en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, llegó a la isla indonesia en junio y tenía reservada una habitación en el hotel Bumi Aditya, en la turística zona costera occidental de Senggigi, hasta el 20 de julio. La primera alerta sobre la desaparición de Muñoz, quien acostumbraba a pasar el año viajando por Asia y había visitado con frecuencia Indonesia y Lombok, la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona). En su denuncia indicaba que no contestaba a los mensajes y que desde «el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes en WhatsApp», además de creer «que la desaparición de la señora Muñoz no es voluntaria».

«Era una mujer muy cálida», recuerdan los lugareños de la isla

Matilde Muñoz es recordada en la isla como «una mujer muy cálida», «sonriente», «amable», que sorprendía por su buena forma física a los 72 años. «Era muy cálida, cariñosa y amable», aseguró a Efe un empleado de la tienda de motocicletas de Senggigi donde Muñoz acostumbraba a alquilar la suya, con la que se desplazaba por la isla, Viajera empedernida, a Muñoz le gustaba practicar el idioma indonesio con algunos vecinos de la isla. Así lo reveló un camarero de Café Alberto, el establecimiento junto al mar en el que Muñoz acostumbraba a pedir algo tras «nadar durante un rato muy largo» por la mañana en el océano.