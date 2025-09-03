Meta usa sin permiso la imagen de Taylor Swift para ‘chatbots’ sexuales
El gigante tecnológico crea avatares flirteadores de famosas, según Reuters
Carles Planas Bou
Meta, la empresa tecnológica detrás de Facebook e Instagram, se ha apropiado sin permiso de los nombres e imágenes de famosas para crear chatbots de inteligencia artificial que flirtean con los usuarios y les lanzan insinuaciones sexuales, según una investigación de Reuters.
Entre las víctimas destacan famosas como Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway y Selena Gomez.
La mayoría de los asistentes conversacionales fueron creados por usuarios de Meta, si bien un empleado de la compañía también estaría involucrado en una práctica que viola la privacidad de las afectadas y las políticas internas del gigante de las redes sociales. Reuters puso a prueba los chatbots para adultos y descubrió que insistían en que eran los actores y artistas reales y que, cuando se les pedían fotos íntimas, generaban «imágenes fotorrealistas de sus homónimos posando en una bañera o vestidos con lencería y con las piernas abiertas».
