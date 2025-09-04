Al menos 15 muertos y 18 heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y alrededor de 18 resultaron heridas, siete de ellos de pronóstico grave, según las autoridades portuguesas, después de que ayer descarrilara el conocido Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa. Las cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). El funicular accidentado es el que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara. Las autoridades no confirmaron la nacionalidad de los fallecidos ni precisaron las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó empotrado contra un edificio en una curva.

El suceso tuvo lugar minutos después de las 18.00 horas (17.00 horas en España), por causas anoche desconocidas. Los bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres, mientras que la Policía Judicial acudió para investigar los hechos, según informó la cadena de televisión RTP.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó «profundamente» el accidente, «en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves».

Lisboa, «de luto»

El alcalde de la capital, Carlos Moedas, manifestó que «Lisboa está de luto» y que era « un momento trágico» para la ciudad. «Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno», agregó.

Ayer por la noche, en la zona había un amplio despliegue policial, que cerró el acceso a la zona, y de equipos de emergencia. Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentraban en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La empresa responsable de la gestión del funicular, Carris, aseguró que se llevaron a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular.

El mantenimiento general de los transportes, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

Pésame de la UE

Las muestras de pesar internacionales no se hicieron esperar. La Unión Europea trasladó ayer sus condolencias por el descarrilamiento del Elevador de la Gloria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció su más sentido pésame a los familiares de las víctimas a través de un breve mensaje publicado en redes sociales en el que ha dicho sentirse «triste» por el accidente.