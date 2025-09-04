Un «acto de justicia» en San Simón

Apenas era un niño cuando lo pasaron entre rejas para que su hermano lo pudiera abrazar. Su madre se había enterado de que pronto efectuarían el traslado a otra cárcel franquista y, aquella misma mujer que era insultada por la calle cada vez que iba a llevarle un paquetito de comida al «lazareto», hizo todo lo posible por que su hijo Manolo, el preso más joven todo el campo de concentración entonces, pudiera despedir en sus brazos al hermano que, casi 90 años después, recorre los mismos espacios por los que él paseó con otros condenados a muerte o a cadena perpetua, aquellos en los que sufrió hambre y miseria, y en los que fue privado de libertad y del calor del hogar por su ideología política, siendo su familia una de las más represaliadas de Redondela. Y es precisamente por esto, por lo injusto y doloroso que fue crecer sin haber conocido a su hermano mayor, por las duras circunstancias que atravesó su madre para sacar adelante a todos los demás, que Ángel Barros afirma que «é moi importante este día porque xa se esperou moito tempo. Para min é moi emocionante porque o meu irmán foi o preso máis novo en San Simón, non era máis que un rapaz. A esperanza hai que tela sempre, pero a ver se desta vez é verdade, porque a esperanza ten que ser para xa, que se agardou demasiado».

Junto a otros familiares de reclusos del campo de concentración de San Simón en el franquismo, el maestro restaurador Ángel Barros fue una de las personas que con mayor emoción vivió el acto celebrado ayer en el archipiélago redondelano con motivo del reconocimiento oficial por parte del Estado de las islas de San Simón y San Antón como lugares de Memoria Democrática. La declaración llega algo más de un año después de que Iniciativa Galega pola Memoria solicitara al Gobierno central la incoación del procedimiento, así como el del Pazo de Meirás, tras décadas de lucha por reivindicar uno de los espacios más simbólicos en materia de memoria histórica en Galicia, la única y última comunidad española que estaba pendiente en la actualidad de obtener alguna declaración de este tipo.

El archipiélago de San Simón fue escenario así de uno de los actos más esperados por familiares y representantes de distintos colectivos en defensa de la memoria histórica, quienes además de participar en una visita guiada en homenaje a las víctimas de la represión franquista, tuvieron la oportunidad de presenciar el acto institucional con el que las autoridades celebraron en San Antón el hito histórico que supone el inicio del proceso de declaración.

La periodista y escritora Montse Fajardo indicó que «o obxectivo fundamental era, e é, acabar coa banalización do espazo que a Xunta de Galicia, actual responsábel da súa xestión, deixou en mans de empresas privadas que contraveñen o esixido na propia transferencia estatal e que realizan na illa actividades lucrativas, na maioría dos casos, totalmente irrespectuosas coa memoria das vítimas do tempo en que foi prisión franquista». La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, celebró que así se salda «unha débeda coa memoria de todas as vítimas da ditadura franquista».