Cambios en la cuota por jubilación: la Seguridad Social se quedará con el 21% de la pensión de los mayores de 63 años

El sistema de pensiones en España se acerca a su colapso y las autoridades trabajan para gestionar que siga siendo eficaz. La curva de población indica que cada vez hay menos nacimientos, tendencia imperante durante los últimos lustros, y la mayoría de la sociedad se concentra en las horquillas de la mediana edad y principio de la tercera edad, dejando así descompensado el porcentaje de pagadores y cobradores.

Por eso, la Seguridad Social ha implementado algunos cambios en la jubilación que afectará a quienes más hayan aportado en su vida profesional y se quieran retirar prematuramente gracias a la jubilación anticipada.

El Gobierno trabaja para desincentivar esta opción y premiar a los que elijan alargar su edad en activo, las llamadas jubilaciones demoradas, con el objetivo de que el máximo nombre de cotizantes se jubile lo más cerca posible de la edad real de retiro.

¿A qué edad me puedo jubilar?

Actualmente, la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y 8 meses, aunque hay excepciones. En el caso de los trabajadores que puedan acreditar una cotización mínima de 38 años, el sistema permite avanzar la edad a los 65 años, por lo que de acogerse a la jubilación anticipada, podrían terminar su vida profesional a los 62 años y 8 meses, cuatro años menos que la mayoría.

Esto se debe a que en España se permite ahorrarse los dos últimos años de cotización respecto a la edad legal marcada por la ley. Sin embargo, esta decisión implicaría una reducción sustancial de la cuota de la pensión, pues es la forma que han implementado para equilibrar la balanza.

Un trabajador cercano a la edad de jubilación / ARCHIVO

Según el organismo público, el hecho de empezar antes a cobrar del Estado significa que al término de la vida de una persona, esta habrá hecho uso del sistema durante más tiempo de lo 'normal', por lo que trata de encontrar el equilibrio en estos casos y no contribuir a la tensión del sistema de pensiones.

¿Cuánto me quitará la Seguridad Social por jubilarme anticipadamente?

La Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas para cumplir el objetivo marcado desde la reforma del sistema del año 2022. Estos implican unas rebajas de entre el 2,81% y el 21% del cobro total de la pensión correspondiente, pues se aplica sobre la base reguladora.

¿Hay forma de saltarse la reducción de la pensión por jubilación?

Negativo. No obstante, sí que se trata de adaptar la situación a cada caso y a cada necesidad específica. Los criterios responden a, por ejemplo, los casos de trabajadores cuyo desempeño profesional implicara una mayor tasa de enfermedad o mortalidad, así como una situación inherentemente peligrosa. En estos casos, la reducción de la cuota sería menor a los casos de profesionales con trabajos menos lesivos o potencialmente arriesgados.

En una escala progresiva, cuanto más se adelante la edad de jubilación, más reducida será la cuota a cobrar. Así, para poner ejemplos, el cotizante que decida anticipar su jubilación dos años (24 meses) y tenga menos de 38 años y seis meses cotizados, verá aplicada la reducción máxima, del 21%. En cambio, si lo hace con 44 años y 6 meses a sus espaldas, se aplicará el 13%.

Tabla oficial de las reducciones establecidas por la Seguridad Social para las jubilaciones anticipadas / SEGURIDAD SOCIAL

De la misma manera, si en lugar de dos años el trabajador adelanta su retiro 10 meses, con el primer supuesto vería recortada su jubilación un 4,89%, mientras que en el segundo caso lo haría el 4,22%. Y si decide anticipar solo un mes, el 3,26% para el primer ejemplo y el 2,81%, el segundo.