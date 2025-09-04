La cerveza Milnueve suma un nuevo reconocimiento

La cerveza Milnueve de Hijos de Rivera suma un nuevo reconocimiento a su palmarés. El festival World Beer Awards 2025 acaba de distinguirla en la categoría Helles Bock. También han sido premiadas la cerveza 1906 Black Copupage como mejor Bock de España, la 1906 Red Vintage como mejor Doppelbock del país y la Estrella Galicia 0,0 Tostada, galardonada como la mejor lager 0,0 de España.

El Finest Beer Selection también ha avalado la calidad de las cervezas desarrolladas por Hijos de Rivera en su última edición. “Cada premio es un reflejo del esfuerzo colectivo por ofrecer cervezas auténticas, con carácter y elaboradas con pasión” ha destacado Luis Romero, responsable de marketing de Cervezas de Hijos de Rivera.