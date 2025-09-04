Europa alerta del aumento en internet de copias fraudulentas de Ozempic

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés), de la que forma parte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), han advertido de la «creciente amenaza» que supone la publicidad y venta en línea de medicamentos ilegales en toda la Unión Europea. Preocupa especialmente el fraude en torno a fármacos para la pérdida de peso, como el famoso Ozempic.

En los últimos meses, señalan los organismos internacionales, se ha producido «un fuerte aumento» del número de medicamentos ilegales comercializados como agonistas del receptor GLP-1, como semaglutida, liraglutida y tirzepatida, para la pérdida de peso y la diabetes. «Estos productos, que a menudo se venden a través de sitios web fraudulentos y se promocionan en las redes sociales, no están autorizados y no cumplen las normas necesarias de calidad, seguridad, eficacia y correcta información», indica la Aemps. Además, advierten, suponen «un grave riesgo para la salud pública» y «es posible que no contengan en absoluto el principio activo que se declara y que contengan niveles nocivos de otras sustancias». Por lo tanto, las personas que utilizan estos productos «corren un riesgo muy elevado de fracaso del tratamiento, problemas de salud inesperados y graves e interacciones peligrosas con otros medicamentos», se apunta en un comunicado.

Las autoridades han identificado «cientos de perfiles falsos en Facebook, anuncios y listados de comercio electrónico, muchos de los cuales están alojados fuera de la UE». Algunos sitios web fraudulentos y anuncios en redes sociales hacen un uso indebido de logotipos oficiales y utilizan recomendaciones falsas para engañar a los consumidores, indica la Aemps.