Un migrante argentino estalla contra la realidad de los alquileres en Galicia: "Quedas descartado"

El problema de los alquileres en Galicia es ya un tema muy manido. La inflación, las escasez de oferta y la vivienda turística han hecho que los precios de la vivienda se hayan disparado hasta niveles insospechados hace solo un par de años, pero no solo coste es obstáculo en la consecución de un lugar en el que vivir.

Sobre esto habló en uno de sus últimos vídeos el tiktoker argentino @tomigagna6, que se mudó a Galicia hace ya un tiempo y que ha experimentado en sus propias carnes la evolución de esta situación. Ahora está en búsqueda de un nuevo piso y, de nuevo, le ha tocado enfrentarse a esa interminable revisión de portales y visitas 'infructuosas' a inmuebles.

La sorpresa surgió cuando citó que el precio ya no es el mayor problema, sino que los requisitos y la competencia han convertido la búsqueda de piso en un infierno: "Si eres solo trabajador, quedas descartado para la mayoría de habitaciones. Tienes que ser estudiante. Luego que si sos chico o chica. Y si cumples todos los requisitos, pues luego vas a tener que competir".

Un migrante argentino relata la desagradable realidad de buscar piso en Galicia

"Está muy difícil conseguir una habitación. Yo sé que todo tiene solución y conseguir piso o una habitación es cuestión de paciencia. Ya hablando de precio es lo de menos, porque lamentablemente sabemos que hay precios muy elevados para habitaciones malísimas", comentó diciendo sobre su situación actual.

"Pero digamos que somos de esos afortunados que conseguimos una habitación que nos encanta por el precio perfecto. Escribimos al dueño o a la inmobiliaria por Idealista y ahí es cuando entran los requisitos. Y no te estoy hablando de la fianza, la nómina o el aval, que eso es lo básico", continuó adentrándose en su problemática actual.

La sorpresa llegó a continuación, cuando explicó que los requisitos van mucho más allá de lo económico: "Si sos solo trabajador, quedas descartado en la mayoría de habitaciones. Tienes que ser estudiante. Pero no solo estudiante, que si sos chico o chica. Y digamos que cumples todos los requisitos, pues después vas a tener que competir con todos los demás que estén postulándose para ese piso como si fuera esto no sé...".

Y no cuenta habladurías, sino que esto le pasó a él recientemente: "Me pasó hace poco. Fui a ver un piso y me encantó. Quise reservarlo al momento, pero me dijo que tenía previstas más visitas... A los dos días me escribió para ofrecerme la habitación pequeña. Le dije que quería la grande y me respondió: "Es que hay otro candidato que tiene mayor solvencia". En fin, como todo en la vida, hay que tener paciencia".