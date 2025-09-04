‘Sirat’, del coruñés Oliver Laxe, opta a representar a España en los Óscar

Septiembre se ha despertado como un mes intenso para el cine gallego. En el Festival de Venecia compiten los largometrajes Onte á noite conquistei Tebas y Extraño río (esta última coproducida por la gallega Miramemira) y, ayer, la Academia de Cine desvelaba que Sirat, del coruñés Oliver Laxe, y Romería, de Carla Simón, rodada en Vigo, eran preseleccionadas como candidatas españolas a mejor película internacional en los Óscar. Las dos aspiran junto a Sorda, ópera prima de Eva Libertad y premiada en Berlín, Málaga, Seattle, Guadalajara, Bruselas, Croacia o Transilvania. Enfatizaba Emma Suárez —que junto a Juan Diego Botto reveló los tres finalistas— que esta es la primera película protagonizada por una persona sorda en España, Miriam Garlo.

Fotograma de ‘Romería’, de Carla Simón. | Mario Llorca

Ahora, el coruñés Oliver Laxe y Carla Simón esperarán al día 17. En dicha jornada, y tras una segunda votación entre los académicos, se dará a conocer el filme que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.

Hasta entonces, a los largometrajes de Laxe y Simón les espera un camino intenso. Mañana Romería llega a los cines con 270 copias —Sirat arrancó con 183—, tras su estreno español en Vigo, la semana pasada. El largometraje cierra la trilogía de Simón alrededor de las cuestiones familiares.

El filme fue rodado en la ciudad viguesa —de donde procedía el padre de Simón—, aunque también cuenta con localizaciones de O Morrazo y O Grove, al tiempo que ha participado en ella equipo técnico de Galicia, así como actores y actrices de esta comunidad, como Tristán Ulloa, Miryam Gallego, Sara Casasnovas, José Ángel Egido, Janet Novás, Alberto Gracia, Marina Troncoso.

Por su parte Sirat, dirigida por el coruñés Oliver Laxe, cuenta con dos fuertes bazas: el premio del jurado en el Festival de Cannes —competía con Romería por la Palma de Oro— y los 400.000 espectadores que han acudido a los cines a verla desde su estreno el 6 de junio, según los datos ofrecidos por el productor gallego del filme, Xavi Font.

Ahora, salta a Francia donde se estrena el próximo miércoles día 10. La previsión es que se vea en un abanico de entre 200 y 250 salas. La promoción ya ha comenzado y, de hecho, Óliver Laxe se encuentra ya allí. Habrá seis preestrenos en St-Quen-L’Aumône, Lyon y Rouen con Sergi López (desde mañana, al 6 de septiembre); y en París otros tres los días 8 y 9 con Laxe.

El cineasta viaja hoy a Canadá para participar en el Toronto International Film Festival. Allí Sirat tendrá su première norteamericana. El primer pase ante el público allí será el viernes.

«Participa en una sección, Special Screenings, que forma parte de las películas que se postulan para los Óscar. Es importante estar allí y en el Festival de Nueva York, donde se verá en octubre.Son dos puertas para entrar en el continente americano», explica Font.

Respecto a ser preseleccionada para los Óscar, el gallego reconoce que «estamos muy felices. Para seguir este viaje nos faltaba la complicidad de los compañeros de trabajo, los académicos. Eso es difícil porque es la gente del sector, la que tiene la mirada más afilada».

Sirat, a través de la distribuidora Neon, aspira a tener una buena distribución en Estados Unidos. «Donde más posibilidades tenemos para tener un buen impacto es en la categoría de mejor película extranjera en los Óscar», añade, por lo que todo pende de un hilo que se desenmarañará el día 17.

Sea cual sea el resultado, Font está convencido de que «Galicia tiene dos ases en la manga». «Es un momento irrepetible. Nuestras contribuciones al cine suelen ser humildes y de repente sucede esto. Es bonito que los ojos giren hacia aquí y se haga ruido desde la periferia», resalta.

Galicia mira al Festival de Venecia

El Festival de Venecia otorga sus premios este fin de semana y Galicia mira hacia allí con el deseo de que alguno de los premios del certamen recaigan en Onte á noite conquistei Tebas o Extraño río, producidas por compañías gallegas. La primera muestra las termas romanas de Bande en Ourense y fue dirigida por Gabriel Azorín. La segunda es del cineasta Jaume Claret Muxart. Con respecto a su argumento, trata de un joven de 16 años que viaja en bicicleta junto al río Danubio con su familia. El misterio empieza cuando conoce a otro chico.