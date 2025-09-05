Buscan a un hombre por quemar a su expareja dentro de un vehículo en Cuéllar, Segovia
efe
La Guardia Civil busca desde primera hora de ayer a un hombre que, presuntamente, habría quemado un coche en Cuéllar (Segovia) con su expareja en el interior, una mujer de 52 años que ha sufrido heridas de consideración y que fue hospitalizada en estado grave.
Según informaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil investiga los hechos como un posible caso de violencia de género, ya que la mujer había estado incluida en el sistema VioGén en el pasado, aunque en la actualidad su caso figuraba como inactivo.
El suceso se produjo sobre las 07.38 horas, mientras se celebraba un encierro taurino con motivo de las fiestas del municipio, en un aparcamiento del polígono industrial de Prado Vega, cuando fueron varias las llamadas que alertaron del incendio de un vehículo y de que una mujer se encontraba, inconsciente, en el interior.
La Subdelegación del Gobierno en Segovia explicó que la mujer fue rescatada de las llamas por un testigo y que a la llegada de los agentes de la Guardia Civil se encontraba consciente, siendo ella misma la que les indicó que había sido su expareja quien había incendiado el coche con ella dentro.
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral