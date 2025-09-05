El empresario lega un imperio de 10.000 millones de euros

El fallecimiento de Giorgio Armani supone un terremoto para el mundo de la moda y el cierre de una época, tras más de medio siglo de un imperio que ha marcado el lujo mundial. Se abre el habitual interrogante: ¿Qué será de la fortuna del riquísimo empresario?

Una respuesta la ofrece la biología. Al no haber tenido hijos, Armani no tiene herederos directos (que serían destinatarios por ley de al menos parte de su fortuna). Pero sí tiene sobrinos. Son tres: Silvana y Roberta, hijas de su hermano Sergio, fallecido hace años, y el hijo de su hermana Rosanna, Andrea Camerana. Todos ellos se sientan en el consejo de administración de su empresa y se suman a al menos otras dos figuras de importancia: su compañero sentimental, Leo Dell’Orco, y el empresario Federico Marchetti, fundador de Yoox.

Aún se desconoce qué cuota recibirá cada uno —para eso hará falta conocer el contenido del testamento—, pero, dada la gran afinidad de Armani con Leo y Silvana, se supone que ambos tendrán un rol particularmente protagonista en la repartición de su patrimonio y posiblemente en la gestión de las empresas del diseñador. Así lo contó el propio Armani en su libro autobiográfico Por Amor, publicado en 2022. «Leo y Silvana son mis lugartenientes en el estilo», afirmó entonces.

En cualquier caso, es difícil decir si se tratará de una transición pacífica o no, pues el valor —real y potencial— de la fortuna de Armani adquiere una escala estratosférica. De hecho, además de ser dueño de Armani Group, la empresa de moda fundada por él, Giorgio Armani era la cuarta persona más rica de Italia, con un patrimonio neto estimado de más de 11.800 millones de dólares (10.130 millones de euros), según la última lista difundida por Forbes (que según Bloomberg serían poco menos que 10.000 millones de dólares).

Aun así, la batalla también podría ser precisamente por su empresa, que mientras vivió Armani nunca quiso vender ni ceder a nadie (a diferencia de lo ocurrido con Gucci, Valentino, Versace y tantas otras marcas de lujo). «Todos me dicen que me retire y disfrute de los frutos de lo que he construido, pero yo digo que no… Absolutamente no», afirmaba todavía en 2023 al Financial Times. Una decisión, esta, fruto también de «un poco de orgullo personal», reiteró el año pasado, ya con 90 años.

Una explicación quizá se encuentre también en el origen de su saga. Nacido en 1934, un 11 de julio en Piacenza —una bella ciudad cuajada de arte en la Emilia Romaña—, en pleno auge del fascismo, Armani era el típico vástago burgués del norte de Italia. Hijo de un empleado estatal y de una directora de un centro recreativo infantil, de ellos, según llegó él mismo a confesar, había aprendido ese estilo sobrio y esencial que tanto caracterizó su forma de ser y su marca. Entonces, se vivía «con gran dignidad pero con poco» y, en lo referente a la vestimenta, «como mucho uno se permitía una pequeña flor en el ojal, en momentos importantes como la primera comunión», escribió en Por Amor.

Lo que está en juego no es poco. De acuerdo con su último balance difundido, el imperio de Armani es una multinacional que vale 2.300 millones de euros en ingresos anuales, con 8.700 empleados en todo el mundo y, según los analistas, con cuentas saneadas que no presentan particulares dificultades.