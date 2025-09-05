Un exmagistrado del Supremo: «Me llamo Francisca Javiera y soy mujer»

Vox denunció ayer en el Congreso de los Diputados que las leyes españolas están pensadas para perjudicar a los hombres frente a las mujeres y la gran cantidad de denuncias falsas que se producen cada año. «Esto es un pegote de barro cocido», dijo Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una hoja de papel en la mano. «No me digan que me lo van a discutir porque si ustedes me lo discuten hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal», continuó. Y, ante la sonrisa de los asistentes, sentenció: «Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado».

Borrego recurrió a las palabras de Santiago Abascal, líder de Vox, para arremeter contra el «barco negrero» de Open Arms; ironizó con que el redactado de la ley que permitió el matrimonio homosexual sitúe en primer lugar los matrimonios entre personas del mismo sexo y no entre distintos sexos; y se puso en pie para mofarse del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por haber recibido la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. «Muchas gracias, Javier. A veces hay que reírse un poco con estos temas tan serios y tan complicados. Siempre viene bien un poquito de humor», le dijo la diputada de Vox Rocío Aguirre al finalizar su intervención.

El acto, bajo el título de «Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina» y que fue aceptado en el Congreso con los votos de PP y PSOE en la Mesa del Congreso, arrancó con una intervención de la dirigente de Vox Rocío de Meer «sin el filtro morado del feminismo hegemónico».

La diputada de extrema derecha denunció el «calvario de tantísimos hombres» que se enfrentan a las denuncias falsas de sus parejas amparadas por la Ley Integral contra la Violencia de Género. «¿Por qué solo tenemos que llorar por las mujeres asesinadas que a ellos les interesan? ¿Por qué no importan los niños y los hombres asesinados en el seno del hogar? ¿Por qué no importan esas personas?», cuestionó.

Más tarde, la diputada Rocío Aguirre arremetió contra la Ley Integral contra la Violencia de Género: «Esta ley no funciona: despilfarra el dinero, no protege a los niños y vulnera los derechos de la mitad de la población, que son los hombres».