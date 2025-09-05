Una paciente psiquiátrica se suicida en Urgencias tras esperar el ingreso 48 horas

Una paciente con un trastorno psiquiátrico grave se quitó la vida en un box de las Urgencias del Hospital Universitari de Terrassa el viernes 22 de agosto, según ha podido saber El Periódico, del mismo grupo que este diario. El CatSalut asegura que este suceso está «en fase de análisis» por parte del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y que se están siguiendo «todos los protocolos del Servei Català de la Salut (CatSalut)». Según fuentes de este diario, la paciente, que tenía un «alto riesgo de suicidio», llevaba más de 48 horas en Urgencias esperando una cama para ser ingresada en la planta de Psiquiatría. No consta, por el momento, que la familia haya puesto denuncia alguna. Tres días después de este suicidio, el lunes 25 de agosto, otro paciente psiquiátrico se escapó de las Urgencias de este centro, según explican los sanitarios.

El comité de empresa del hospital denuncia que detrás de este hecho se encuentra la «falta de camas» de hospitalización y de agudos, sobre todo «en Psiquiatría». «Este verano, hubo pacientes psiquiátricos que se pasaron hasta un mes en las Urgencias. El récord fueron cinco semanas», señalan fuentes del comité, quienes precisan que, para el resto de enfermos, la media de espera en las Urgencias son cuatro días. Fuentes sanitarias recuerdan ue los pacientes psiquiátricos deberían estar solo «el tiempo indispensable» en Urgencias y ser trasladados cuanto antes a Psiquiatría, donde hay las herramientas y la adaptación necesaria para tratarlos.