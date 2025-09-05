Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas

El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York, será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), tras la destitución el pasado mes de enero de María Blasco. El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato de este centro han aprobado su nombramiento por unanimidad, según informaron fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.

El Patronato del CNIO destituyó el pasado mes de enero a María Blasco como directora científica y a Juan Arroyo como director gerente tras varias semanas de polémicas y acusaciones cruzadas, durante las cuales se sucedieron las quejas por la mala equipación del centro, la caída de la producción científica, el elevado déficit y la mala gestión, además de acusaciones de abuso de poder y de acoso laboral.

Además de Raúl Rabadán se ha incorporado al CNIO, como nuevo director gerente, José Manuel Bernabé, según confirmó el centro a través de las redes sociales.

El proceso de selección de la nueva dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se inició el 10 de abril de 2025 con la apertura del concurso internacional para la selección de este puesto.