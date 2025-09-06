Colombia ratifica la prohibición de las corridas de toros y de las peleas de gallos

La Corte Constitucional de Colombia ratificó el jueves la ley que prohíbe las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas y otras actividades como las peleas de gallos, con el objetivo de salvaguardar la protección y el bienestar animal. El alto tribunal rechazó por unanimidad los cargos de una demanda que pedía tumbar la norma por presuntas irregularidades fiscales y dio luz verde a la prohibición de «los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana», según recoge Caracol Radio.

La decisión amplía el alcance de la ley aprobada en 2024 y firmada por el presidente Gustavo Petro en julio de ese mismo año. Además de la tauromaquia, también quedarán prohibidos el coleo –que consiste en derribar ganado desde un caballo– y las corralejas. La ley establece un periodo de transición hasta 2027 para que desaparezcan definitivamente.

Colombia era uno de los ocho países que mantenían la tauromaquia como práctica legal junto con España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Las corridas de toros llevan años en declive en Colombia. Actualmente, solo se celebran en las plazas de Cali y Manizales y en algunos municipios de la provincia.