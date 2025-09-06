La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona
«El cine catalán nos come por los pies», subraya Méndez-Leite al destacar que «Sîrat», «Romería» y «Sorda» son filmes catalanes que aspiran a ir a los Óscar
Efe
El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, reveló ayer que la próxima gala de los premios Goya se celebrará el 28 de febrero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum de esta ciudad.
Méndez-Leite, acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y de la responsable de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, explicó en rueda de prensa que se daban «todas las razones» para celebrar la edición número 40 en Barcelona por el «impulso» y «talento» de la producción cinematográfica realizadadesde Cataluña.
«El cine catalán nos come por los pies»,agregó el presidente de la Academia, en su habitual tono distendido, sobre el poderío del audiovisual hecho en Barcelona, que ejemplifica el hecho de que las tres últimas cintas preseleccionadas para los Óscar sean producciones catalanas («Sîrat», de Óliver Laxe; ‘Romería’, de Carla Simón; y ‘Sorda’, de Eva Libertad).
Que los principales galardones de la industria del cine en España regresen a Barcelona, 25 años después de su última visita, es, pues, según Méndez-Leite, «más que un puro gesto; más bien todo un reconocimiento a una ciudad que respira cine». A propósito de los detalles de la ceremonia, en la que recibirá el premio Goya de Honor Gonzalo Suárez, el presidente de la Academia de cine dijo «no poder concretar aún grandes cosas», si bien promete que «será una gala estupenda, probablemente la mejor gala de los Goya».
