Investigan como feminicidio la muerte de una mujer en Lloret de Mar

El Ministerio de Igualdad informó ayer que investiga como feminicidio la muerte de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado el jueves en un apartamento turístico de Lloret de Mar (Girona). Los agentes encontraron el cuerpo de la víctima sobre la cama, con lesiones en la cara y otras partes del cuerpo y todo apunta a que fue asfixiada y, además, pudo haber sido agredida sexualmente.

Al descartarse que hubiera una relación sentimental entre agresor y víctima, no se considera un crimen de violencia de género. Por el contrario, si el detenido no era o había sido su pareja pero sí la asesinó por ser mujer o tras agredirla sexualmente, el crimen se contabiliza como feminicidio fuera de la pareja, registro que se publica cada seis meses desde 2022 y contabiliza 72 muertes hasta 2024. Este año aún no se ha actualizado.

Se había dejado la cartera

El jueves fue detenido un hombre que se había dejado la cartera con su documentación y varias tarjetas de crédito en el escenario del crimen. El arrestado, vecino de Lloret de Mar, de 35 años, tiene denuncias previas por violencia sexual.

Tras su detección, el sospechoso reconoció haber estado con la víctima en el apartamento turístico porque, según su versión, era prostituta y utilizaba el inmueble para ejercer el trabajo sexual. Sin embargo, ni durante el interrogatorio ni durante la reconstrucción de los hechos, que se llevó a cabo en escenario del crimen, con la comitiva judicial, el detenido dio alguna explicación sobre lo sucedido, porque o bien alegó falta de memoria o se acogió a su derecho a no declarar.

En el registro del apartamento los agentes no encontraron ni la documentación ni el teléfono móvil de la víctima, por lo que sospechan que pudo llevárselo el asesino para esconder pruebas tras cometer el crimen. La persona que gestiona el piso turístico, muy cerca del ayuntamiento, fue quien localizó el cadáver y avisó a la policía local y estos a los Mossos d’Escuadra.