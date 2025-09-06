El nivel global del mar aumenta a un ritmo de 3,3 milímetros al año

El aumento del nivel medio global del mar es un indicador crucial del cambio climático. Investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong (PolyU) han utilizado tecnologías geodésicas espaciales avanzadas para obtener el primer registro preciso de 30 años (1993-2022) sobre el cambio de la masa oceánica global (también conocido como nivel del mar baristático). La investigación revela que el nivel global del mar ha aumentado a un ritmo medio de aproximadamente 3,3 mm al año, y experimentando además una notable aceleración, lo que pone de relieve la creciente gravedad del cambio climático.

La subida del nivel del mar se debe principalmente a dos factores: la expansión térmica del agua de mar –por el simple hecho de calentarse, el agua se expande: los océanos absorben alrededor del 90% del exceso de calor del sistema climático terrestre– y el aumento de la masa oceánica global, causado principalmente por el derretimiento del hielo terrestre en los polos y en los glaciares.

Un equipo de investigación dirigido por Jianli Chen, del Departamento de Topografía y Geoinformática (LSGI) de Universidad Politécnica de Hong Kong, junto con Yufeng Nie, autor principal de la investigación, ha proporcionado, por primera vez, observaciones directas de la masa oceánica global entre 1993 y 2022 utilizando datos del campo de gravedad variables en el tiempo derivados del láser satelital (SLR).

Anteriormente, los científicos se basaban en observaciones a largo plazo de la altimetría satelital para pronosticar la subida del mar. Los registros baristáticos del nivel del mar basados en gravimetría satelital solo estuvieron disponibles con el lanzamiento de la sonda espacial Gravity Recovery and Climate Experiment en 2002.

La investigación desveló un aumento promedio global del nivel del mar de aproximadamente 90 mm entre 1993 y 2022, siendo atribuible el 60% de este aumento al aumento de la masa oceánica. Desde aproximadamente 2005, el aumento del nivel del mar se ha debido principalmente al rápido aumento de la masa oceánica global. Este aumento general se debe en gran medida al derretimiento acelerado del hielo terrestre, especialmente en Groenlandia. Durante todo el período de estudio, el derretimiento del hielo terrestre de los polos y los glaciares de montaña representó más del 80% del aumento total de la masa oceánica global.

«En las últimas décadas, el calentamiento climático ha provocado una pérdida acelerada de hielo terrestre, lo que ha desempeñado un papel cada vez más importante en el aumento global del nivel del mar», afirmó el profesor Jianli Chen.