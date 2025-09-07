Los católicos LGTBIQ+ atraviesan la Puerta Santa de San Pedro

Los católicos LGTBIQ+ atravesaron ayer la Puerta Santa de San Pedro durante el Jubileo, algo sin precedentes en la Iglesia católica porque «nadie tiene que sentirse excluido», dijo el vicepresidente de los obispos italianos, Francesco Savino, en la misa que precedió este peregrinaje.

Aunque no se puede llamar Jubileo de los LGTBIQ+, al no ser un gran evento jubilar, como el de la Juventud, fue incluido en la agenda oficial como las innumerables peregrinaciones organizadas por parroquias, diócesis y organizaciones católicas. Las asociaciones que representan a los colectivos homosexuales católicos, transgéneros y padres de hijos LGBTQI+, cerca 1.300 personas llegadas de todo el mundo, atravesaron la Puerta Santa precedidos por su cruz arcoíris.

«Es necesario liberarse de los prejuicio» y «nadie debe sentirse excluido», afirmó Francesco Savino en la homilía de la misa celebrada en la iglesia del Gesù de Roma. Un evento aprobado por Francisco y confirmado por su sucesor, León XIV. Los católicos LGTBIQ+ esperan que continúe el cambio en la Iglesia sobre estas cuestiones, ya que el catecismo se define como «desordenados» los actos homosexuales.

«El mensaje liberador de paz, de celebración, de sentirse a gusto, para mí está siendo una experiencia inolvidable. Yo digo: es un pequeño paso para los cristianos y un gran paso para la Iglesia», señalaba Josu Beaskoetxea, de Bilbao, parte de un grupo numeroso llegado de España.

Primer santo ‘millenial’

León XIV canonizará hoy en la Plaza de San Pedro a Carlo Acutis (1991-2006), el conocido como influencer de Dios y que se convertirá en el primer santo millenial, y a Pier Giorgio Frassati, que murió en 1925 a los 24 años tras una juventud entregada a los pobres. Serán las primeras canonizaciones del pontificado de Robert Prevost​​.