Cuando la ilusión de un tatuaje se convierte en una pesadilla

Durante una parte del siglo XX los tatuajes fueron una rareza para las sociedades occidentales. Asociados a contextos marginales, su presencia en Europa, Estados Unidos o Canadá eran testimoniales, salvo en colectivos como los marineros o la población penitenciaria.

Hoy en día, la situación ha cambiado. Cada vez se puede ver a más personas con tatuajes por todo su cuerpo. Pasaron de ser un símbolo de rebeldía a una forma de expresión normalizada. En este boom de hace diez o quince años los médicos dermatólogos comenzaron a explicar que los tatuajes podrían tener posibles efectos a largo plazo en la salud de la piel.

El dermatólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Manuel Pereiro Ferreiros explica que los tatuajes provocan cambios en la flora de la piel, a través de la dermis. «Hay varios problemas relacionados con los tatuajes. Primero, hay posibilidades de que se generen infecciones, que no suelen ser muy graves porque en el mundo occidental hay reglas de esterilización, pero podrían suceder», explica Pereiro.

Una vez realizados los tatuajes, al introducir pigmentos a nivel dérmico, puede generar una cicatriz. «La tinta, al ser un cuerpo extraño, podría provocar una respuesta del organismo que es la formación de un granuloma», comenta Pereiro. Otra de las consecuencias de los tatuajes pueden ser las cicatrices hipertróficas, que son heridas abultadas. «Son estéticamente feas. Nada más», señala Pereiro.

El gran problema llega cuando se forman los queloides, es decir, tumores benignos, que se crean por tener un cuerpo extraño de forma permanente. «Tienden a crecer indefinidamente y suponen un problema medico importante. Aunque son poco frecuentes, tienen un problema terapéutico porque no se pueden extirpar quirúrgicamente y requieren medicación, como por ejemplo, corticoides», explica el dermatólogo.

También se pueden llegar a producir alergias, si el organismo se sensibiliza a las tintas que se utilizan para realizar los tatuajes. «En este caso, sí es localizado, se producen eczemas. No siempre es en el momento, también puede ser a futuro», señala Pereiro.

Los colores que más problemas acarrean a la hora de generar eczemas o reacciones a la luz solar —fototoxicidad— son los verdes y rojos. «En consulta, vemos que la gente que tiene tatuajes con los colores rojos o verdes son los que tienen más problemas», asevera Pereiro. Por su parte, la dermatóloga del Hospital Universitario de A Coruña Nieves Martínez Campayo explica que «el color rojo tiene derivados de pigmentos azoicos, pero no es el único color que tiene problemas, los naranjas y los blancos y negros, en menor medida, pueden tener metales contaminantes».

Respecto al cáncer de piel, el médico comenta que ciertas tintas tienen potencial cancerígeno, pero depende de sus componentes y de las marcas. «Es muy probable que haya un potencial cancerígeno, porque es una cicatriz, existe ese peligro. Pero no se decir que tan frecuente es. Influyen las partes del cuerpo: dentro del labio —que es una zona en donde la vascularización es muy grande—, aparte de que en la boca hay un montón de bacterias; en grandes pliegues, en el blanco de los ojos, ingle o axila», explica Pereiro.

Martínez Campayo explica que «cierta literatura médica sugiere que algunos pigmentos en los tintes de tatuajes podrían tener compuestos carcinógenos. Además, el tatuaje puede causar inflamación crónica y afectar el sistema inmunológico local, lo que podría aumentar el riesgo de tumores en la piel. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para confirmar una relación directa».

Lo que sí se sabe es que tener un tatuaje, especialmente si es grande, puede dificultar la detección temprana de lesiones pigmentadas, retrasando así el diagnóstico de un cáncer de piel.

Ethan Clay es tatuador en Santiago de Compostela. Señala que no es lo más común ver a gente que se saque tatuajes por recomendación médica, pero existen los casos. «Por recomendación médica, he tenido algunos clientes, que con el paso del tiempo su cuerpo ha creado una reacción alérgica al pigmento del tatuaje que le hicieron. Siempre suele ser tatuajes de más de 10 años atrás y casi siempre están hechos en sitios clandestinos», comenta el tatuador.

Otro estudio de tatuajes que también se dedica a la remoción de ellos es Ink Factory Santiago. Su gerente y director Miguel Ángel Rúa señala que hace unos años tuvieron el caso de una chica que tuvo que quitarse un tatuaje porque los pigmentos del mismo, le produjeron una alergia. «El láser que utilizados muele el pigmento, elimine la partícula de color y luego esas mismas partículas se eliminan por el sistema linfático», explica Rúa.

El láser específico médicamente recomendando para quitar tatuajes, según Martínez Campayo son «láseres específicos que tienen una duración de pulso ultracorto, como el láser Q-switched o el láser picosegundo».

Recomendaciones para el verano

«La segunda piel dermatológica es lo que hace dejar el tatuaje totalmente hermético. También se debe evitar el contacto con cualquier tipo de suciedad. Hay que facilitar el proceso de curación, ya que, en temporadas de verano, con las piscinas o las playas, da pie a que los tatuajes puedan coger una infección debido a las bacterias, gérmenes», señala.

Clay también recomienza evitar el sol directo en la zona tatuada; no bañarse en piscinas, ríos o mar durante al menos dos o tres semanas si no se tiene cubierto el tatuaje con una segunda piel; usar ropa suelta o transpirable; limpiar e hidratar la zona y usar siempre proyector solar, una vez que esté completamente curado (nunca durante la curación).

Ethan Clay comenta que es necesario tener en cuenta cuidados específicos para los tatuajes en verano. Dependiendo del tamaño del tatuaje, los cuidados son diferentes.