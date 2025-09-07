Miguel Ángel Tobías: «Estamos llamados a cumplir el mayor número de sueños posibles»

De crear ‘Españoles por el Mundo’ y contar sus experiencias cercanas a la muerte en ‘Renacer en los Andes’ hasta el proyecto que ultima para mostrar el verdadero impacto del cambio climático en el Ártico, Miguel Ángel Tobías acude al IX Foro Faro Educa con el objetivo de arrojar luz sobre la importancia de convertirnos en los verdaderos protagonistas del guion de nuestra vida

Habrá quien se pregunte por qué un director y productor audiovisual en un foro de educación

Es muy importante entender que la educación es transversal a todos los órdenes de nuestra vida. Precisamente yo que me dedico desde hace años a grabar películas y documentales sociales por todo el planeta he podido comprobar una y otra vez cómo ambos mundos se están retroalimentando permanentemente. Es decir, somos seres imitantes, actuamos, vestimos, nos peinamos, incluso pensamos, comemos en función de lo que vemos o de lo que se pone de moda a través de las pantallas, de tal manera que se han convertido en una herramienta muy poderosa desde el punto de vista de la educación cuando es bien utilizada. Comprobar esto me ha permitido ir articulando un discurso en el que se ve de una manera muy clara cuál es la importancia de los elementos audiovisuales en la educación de nuestra vida y cómo a la vez es fundamental que haya una educación que nos permita saber cómo utilizarla en positivo.

¿Cómo fue el cambio del entretenimiento a contar historias con conciencia social?

Durante 13 años pasé consulta de nutrición aplicada a las enfermedades. Eso me puso en contacto con la vulnerabilidad del ser humano, con ser muy conscientes de cómo el sufrimiento y el dolor está presente en nuestras vidas. Me di cuenta de que no importa dónde estás mostrando una situación de vulnerabilidad o una situación de violación de derechos humanos o una injusticia, que el hecho de poder mostrarla en cualquier otra parte del mundo genera una conciencia social y esto ayuda a construir un mundo más justo, más humano, más igualitario, que indiscutiblemente son pilares de lo que debería ser una educación adecuada y correcta para todas las personas.

En el Foro Faro Educa nos hablará sobre el guion de nuestras vidas, ese libro en blanco que debemos de llenar para que no lo haga por nosotros. ¿Cómo surge el documental que ahora inspira esta conferencia y cómo fue la selección de los participantes?

La conferencia no está específicamente circunscrito al documental que rodea con ese título, sino que lo trasciende, de tal manera que, en realidad, de lo que voy a hablar es de tantas y tantas realidades complejas y difíciles que yo he presenciado a lo largo y ancho del planeta. Precisamente por rodar documentales sociales he visto y comprobado de una manera muy clara que sean cuales sean nuestras circunstancias, que por muy mal que estén las cosas, todos nosotros tenemos el derecho, pero también el deber de intentar escribir el mayor número de páginas posibles del guion de nuestra propia vida, sabiendo que cuando no lo hacemos, cuando nosotros no somos los artífices y los protagonistas nuestra vida va a encaminarse muchas veces en direcciones en las que nosotros no queremos. En el documental concretamente cuento el relato de unos protagonistas que tuvieron vidas muy difíciles desde niños, cada uno por una circunstancia diferente, pero que en su adolescencia, en esa etapa tan crítica para todas las personas, de repente algo pasó, aparecieron personas que creyeron en ellos, que se preocuparon por ellos, que les quisieron dar una oportunidad, y eso cambió sus vidas. Con 18, 19, 20 años estaban trabajando y luchando por conseguir sus sueños, dándose cuenta de que merece la pena, que si somos capaces de dárselo, siempre vamos a encontrar un sentido para la vida, y que todos nosotros, todos los seres humanos, por el solo hecho de estar vivos, estamos llamados a cumplir el mayor número de sueños posibles.

Para que los jóvenes puedan cumplir con ese derecho y deber deben recibir las herramientas necesarias, ¿se las estamos ofreciendo?

Cada época ha tenido una serie de circunstancias a todos los niveles. En cada época y en cada zona geográfica del mundo, y a cada uno nos ha tocado nacer donde nos ha tocado nacer.

Es verdad que hay una responsabilidad, por supuesto como sociedad, y en este caso como Estado, de tratar de quitar el mayor número de piedras del camino para estos adolescentes y jóvenes, para que de verdad ellos puedan encaminarse en la dirección que quieran con el menor número de obstáculos posibles. Esto es cierto, pero también lo es que no podemos caer en el victimismo de pensar que todo nos lo tienen que solucionar desde fuera. No podemos caer en el victimismo de pensar que las cosas están muy mal, porque aunque así sea, eso no nos va a sacar de donde nosotros estamos. Yo apelo a que cada uno de nosotros, especialmente en este caso los adolescentes y los jóvenes, no se quede pensando en cuáles son las circunstancias que les están tocando vivir, sino qué enseñanzas pueden sacar ellos de ellas y cuál es el papel que uno decide jugar a partir de ahora para cambiar todo aquello que está mal. Lo que no debemos hacer nunca, y esto también es algo muy común, es rendirnos a esas circunstancias. Hay un axioma científico muy claro y es que es mejor moverse, aunque no sepamos en qué dirección porque eso siempre nos va a llevar a algún destino, a quedarse quietos esperando a que vengan a recogernos o a que el mundo cambie. Por eso merece mucho la pena tomar conciencia, y esto tiene que ver con el concepto del guion de nuestra vida, debemos ser protagonistas más allá de las propias circunstancias.

¿Cómo se pueden utilizar los documentales dentro de los programas educativos y lograr que conecten con los jóvenes?

Creo que la labor de los documentales sociales cuando están hechos con esta conciencia de formar y de educar son muy importantes porque lo que hacen es poner ejemplos reales, que es muy contrario a lo que nos diría una ficción. Estamos hablando de realidades, muchas veces distintas a las nuestras, también muchas veces más complicadas, donde somos capaces de ver que personas teniendo unas vidas mucho más difíciles que la nuestra de repente han sido capaces de levantarse del suelo, de una caída, de liderar. Esto se consigue haciendo una narrativa en la que los propios jóvenes puedan verse identificados en los diversos protagonistas y también en las historias que se muestran. Cuando nosotros unimos estos dos conceptos, esto hace que los mensajes permeen y lleguen a los jóvenes. Es decir, hay que hablarles en un lenguaje que sea inteligible para ellos y acercar lo más posible, si no las historias, si los protagonistas.

Vidas difíciles, retos, personas que se levantan tras una caída… ¿Cómo se consigue contar todo esto sin caer en el victimismo del que antes hablaba?

Por supuesto que no debemos caer en el victimismo. Te pongo un ejemplo. Yo rodé una serie que se llama Efecto Ciudadano, que pone en contacto gente que necesita ayuda con gente dispuesta a ayudar y en cada capítulo de esta serie había un protagonista con algún tipo de discapacidad. Si yo digo esto, cualquiera está pensando e imaginando que esa persona con discapacidad está recibiendo ayuda de alguien. Lo que hice fue hacer un giro de guion donde esas personas con discapacidad son las ayudadoras de otras. En todos los proyectos que yo llevo realizando desde hace 20 años siempre hay algún protagonista con algún tipo de discapacidad, pero no están en la historia por tener una discapacidad, sino por la importancia de lo que ellos están realizando. Y esta es la forma, por un lado, de no caer en el victimismo y, por otro lado, de enviar un mensaje también muy importante a la sociedad: mostrar cómo personas que evidentemente parten de base con un mayor número de dificultades para enfrentarse a sus vidas, lo están haciendo con alegría, con optimismo, sin perder la esperanza y consiguiendo cosas muy importantes.

Nos queda hablar del mensaje de esperanza tan protagonista en sus trabajos

Sin ninguna duda, porque la esperanza es lo que nos da la fuerza precisamente cuando estamos viviendo cosas negativas en nuestra vida para no rendirnos. El concepto infantil de la esperanza sería que yo me quedo sentado en el sillón de mi casa hasta que las cosas cambien. Un concepto adulto de la esperanza es que, sabiendo que las cosas pueden mejorar, yo no me rindo y sigo peleando para que las cosas cambien.

¿Qué lección destacaría de todas las que le ha brindado ver el mundo a través de sus documentales?

Son muchísimas, indiscutiblemente, pero una de ellas que todo el mundo va a entender muy fácilmente es aprender a relativizar. Muchas de las cosas que las personas vivimos como problemas en realidad no lo son, simplemente son circunstancias que en un momento determinado nos generan algún conflicto o nos incomodan. Me ha servido para decir «Miguel Ángel, no te puedes rendir. Hay personas con muchas más dificultades que no lo hacen y que han salido adelante y, por lo tanto, tú tienes que pelear también para hacerlo».

De un modo u otro, ahora es usted quien influye en otros, ¿quién ha influido a título personal en Miguel Ángel Tobias para llegar hasta aquí?

La persona que más ha influido y que sigue influyendo en la vida de Miguel Ángel es mi madre, mi madre Conchi. Vengo de una familia, como otra mucha gente, que tuvo que emigrar dentro de su propio país para salir adelante, que ha peleado muy duro para mejorar sus condiciones de vida y salir adelante, que consiguieron hacerlo. Yo provengo de ahí.

Digamos que he tenido la suerte de nacer en una familia con muchos valores que me han podido transmitir. Y entre ellos uno de los más importantes es justamente el de no rendirse, el de pelear por lo que uno quiere y aprender a levantarse cada vez que uno se cae. Luego he tenido la suerte también de tener profesores maravillosos, algunos de ellos, que me han empujado también, que me han valorado.

Revisando su infancia, adolescencia y profesores, como acaba de hacer ¿qué echó de menos en las aulas?

Yo creo que lo más importante, y esto sirve para la educación, pero sirve también para la salud, para la sanidad, para la medicina, y es que muchas veces, porque evidentemente el sistema no es perfecto, tratamos de encasillar y de encuadrar a un grupo de personas en un mismo concepto y llevarlos en una misma dirección. Creo que lo que es más importante y más necesario, y esto me hubiera encantado que hubiera pasado hace años, es que nos hubiéramos fijado no tanto en cuál es el resultado académico formal de lo que estamos enseñando, sino en tratar de descubrir cuáles son las capacidades, las cualidades y las habilidades de cada uno y ponerlas en valor.

Creemos un poco de hype, ¿cómo resumiría su futura participación en Faro Educa?

Mi objetivo será que comprendan que la vida tiene sentido y que hemos venido a este mundo a cumplir el mayor número de sueños posibles, que merece la pena luchar por ellos. Si somos capaces de hacer esto le habremos dado una vuelta de 180 grados a lo que es vivir una vida con propósito y vivir una vida plena con respecto a lo que hacemos ahora.