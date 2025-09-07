La película rodada en las termas de Bande recibe doble premio en Venecia

Onte á noite conquistei Tebas —rodada en Galicia, con parte del equipo y de la producción gallega— ha sido «la película más radical de la competición» del Festival de Venecia de este año. La etiqueta la puso la directora de la Giornatta degli autori del certamen, Gaia Furrer. El jurado le ha dado la razón y el filme ha recibido el Bisato d’Oro al mejor guion y fotografía.

A última hora de la mañana de ayer, el director del filme, Gabriel Azorín (de Albacete) aterrizaba en suelo español. Al bajar del avión atendía a este periódico para señalar: «Estoy supercontento. Es un premio de la crítica independiente del Festival de Venecia. No lo esperábamos para nada».

Rodada en latín, gallego y portugués, Onte á noite conquistei Tebas trata sobre la amistad masculina. Invita a reflexionar sobre los temores de los amigos en la juventud y como estos miedos son universales, compartidos en distintas culturas y tiempos históricos.

Aseguraba Azorín que en la proyección del estreno del fime en Venecia «lo que más me ha llamado la atención es que hubo un momento en la sala donde había mucha atención. Esto fue a partir de la conversación de Jota y António en el filme, que sucede en la mitad de la película. No se oía nada de los espectadores. Se notaba la concentración en la sala». La historia de este filme producido por Filmika Galaika ha conectado con el público joven. «Hablé —explicaba el cineasta— con muchas chicas y chicos y se sentían muy cercanos al filme. Sentían que la película hablaba de ellos y eso me gusta. Son gente que se acercan al cine sin prejuicios; sienten que conectan con los personajes».

Sobre las localizaciones, las termas de Bande y alrededores, reconoció que «todo el mundo que ve la película se enamora de los baños de Bande. Concuerdan en que es un lugar mágico y les parece fascinante», a lo que añadió: «Todo el mundo coincide en que esas termas son como un personaje más de la película».