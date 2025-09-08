Un autocar vuelca en Barcelona y deja 53 heridos
M. Mondéjar/J. Grífol
Barcelona
Un autocar con unos 60 pasajeros volcó ayer al mediodía en la carretera C-32 en Santa Susanna (Barcelona) y dejó 53 heridos, dos de ellos graves, el conductor del vehículo y un menor. El vehículo, que se dirigía al aeropuerto desde Lloret de Mar, se salió de la carretera y cayó 30 metros por un terraplén. La vegetación amortiguó el impacto y probablemente evitó una tragedia mayor. La mayoría de pasajeros eran extranjeros, aunque también había familias catalanas y un grupo de Asturias.
