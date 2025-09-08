Un detenido por la muerte de una mujer en Sevilla
Victoria Flores
Una mujer apareció muerta ayer con signos de violencia en el barrio sevillano de Valdezorras. Fuentes de la Policía Nacional explicaron a El Correo de Andalucía que las hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género, aunque este extremo no había podido ser confirmado ayer.
Fuentes consultadas señalan también que habría sido el supuesto autor de los hechos quien alertó a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta allí, y que hay un detenido.
A mediodía de ayer, los agentes encontraron el cadáver de la víctima, una mujer de 46 o 47 años, en el interior de una vivienda de la calle José María Sánchez Estévez. La Policía Nacional investiga el caso y las hipótesis se centran alrededor de la pareja de la víctima, un hombre de la misma edad.
