Las exmonjas de Belorado recurren el desahucio y piden anular la fecha de 12 de septiembre

Las exmonjas del Monasterio de Belorado (Burgos) han presentado un primer recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Briviesca que las condena a desalojar el cenobio, al tiempo que han solicitado la suspensión del desahucio señalado para el 12 de septiembre, fecha que fijó la jueza en el auto de señalamiento del juicio oral del pasado 29 de julio.

El abogado de las exreligiosas Florentino Aláez ha explicado a EFE que, dado que disponen de plazo hasta finales de mes para recurrir a la sentencia comunicada el 1 de agosto, lo lógico es que la fecha del 12 de septiembre que se señaló antes del juicio decaiga, pero han solicitado expresamente que se suspenda.

Aláez entiende que el lanzamiento del 12 de septiembre solo cabría en el caso de que las exmonjas no se hubieran presentado al juicio o hubieran rechazado recurrir la sentencia; como no ha sido así y, además, a su juicio tampoco cabría una ejecución provisional de la sentencia, ese lanzamiento debe suspenderse.

Mientras, la defensa de las exmonjas trabaja en los recursos de apelación y, de momento, han presentado el primero de ellos, en el que además de solicitar la revocación de la sentencia de desahucio reclaman una suspensión del mismo por prejudicialidad civil, ha explicado Aláez.

Es un primer recurso que tendrá que resolver la Audiencia Provincial, aunque bien una a una o bien en bloque las ocho exmonjas que han sido condenadas a desalojar el monasterio de Belorado tendrán que recurrir a la sentencia, y para ello disponen hasta finales de mes.

Desalojo voluntario con apercibimiento de lanzamiento

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, comunicada el 1 de agosto, dio la razón a la Iglesia católica y condena a las exmonjas a abandonar el monasterio con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente, al considerar que no han demostrado la propiedad del cenobio.

Sin embargo, no establece un plazo para que las exmonjas salgan del convento y, dado que se comunicó el 1 de agosto -dos días después del juicio- y que agosto es un mes inhábil para la justicia, la defensa cuenta con todo septiembre para recurrir, lo que en su opinión debería paralizar cualquier desahucio.