Aguacates, ¿el negocio del futuro?

Los aguacates podrían ser el nuevo oro verde de Galicia. Ya es difícil encontrar una cafetería que no lo tenga en carta como complemento de las tostadas o que no lo incluya en las ensaladas: en los últimos años se convirtieron en todo un reclamo, también en fruterías y supermercados. El problema es que el 99% de los que se venden aquí provienen de Latinoamérica, que está abasteciendo a Europa por encima de sus posibilidades. Además de amenazar la biodiversidad de las zonas en las que se recoge (se pierden miles de hectáreas de tierras forestales) y consumir agua en exceso, su producción funciona a base de una barata mano de obra, que no siempre mira en qué condiciones ejercen sus trabajadores.

Pero, en este lado del charco, Galicia podría encontrar todo un nicho de mercado con este fruto: las condiciones climatológicas son óptimas para producirlos de gran tamaño y con buen sabor. Por ahora, ya hay varias cooperativas y pequeños agricultores preparándose para su venta. Es un negocio que está empezando lentamente, pero con gran proyección. Manolo Calvo, ingeniero agrónomo y experto en la plantación, corrobora que es un producto que se está implementando, aunque no vale para todas las regiones de la comunidad: «Funciona en la zona de Miño y Betanzos, donde hay un pequeño microclima, y en las Rías Baixas (del Ulla para abajo). No podría hacerse en Lugo, por ejemplo», dice.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Galicia suma una treintena de hectáreas de aguacateros, aunque Calvo apunta que en el último año se habrían sumado más y ya rozarían el medio centenar, repartidas en no más de una docena de terrenos.

Para su venta, desde que se planta han de pasar entre cinco y ocho años, momento en el que el árbol alcanza su culmen productivo. Según voces expertas, pese a ser prometedor, no será fácil invertir por la configuración minifundista gallega, que juega en contra de encontrar amplios terrenos.

¿Cómo va a saber?

«Entendemos que el aguacate gallego va a estar mucho mejor porque los que llegan desde otros lugares del mundo vienen metidos en una cajas entre uno y 26 días. Se recogen más verdes de lo normal y la maduración se hace en cámaras de conservación. Su sabor va a ser inferior», afirma Calvo. Aquí, la cantidad de agua que van a tener disponible para la absorción es mayor y las condiciones climatológicas atlánticas son diferentes y también más beneficiosas. En el sur de España y en el Levante ya se lleva tiempo cosechando, sin embargo, deben de emplear cuantiosos litros de agua para mantenerlos con buena salud.

¿Precios competitivos?

Manolo Calvo indica que el precio de los frutos autóctonos vendrá determinado por varios factores. «En Latinoamérica la mano de obra es infinitamente más económica incluso sumándole el viaje, los profesionales pueden emplear productos químicos prohibidos en Europa desde hace 30 años —más baratos y efectivos— y aquí tenemos trámites administrativos que implican tener a una persona en una oficina», cita el ingeniero. Eso sí, a nivel seguridad alimentaria no tendrán parangón.

Con todo, hay quien se muestra más positivo. Juan Carlos Pérez es uno de los pioneros en plantar aguacates en su finca y ponerlos a la venta. Los oferta en una cooperativa de la zona de Arousa. Lleva siete años cuidándolos, por lo que es de los pocos que ya tiene el árbol en su forma adulta. Posee una hectárea solo dedicada a este fruto y asegura que recoge hasta 5.000 kilos al año.

En su opinión hay competitividad posible con el extranjero porque aquí salen en épocas distintas. «Tenemos cabida porque los recolectamos entre diciembre y marzo, cuando allí dejan de exportar porque no se dan», apunta. No niega que los precios sean más altos, pero tampoco es una cifra que llame la atención. En su caso, los tiene a tres euros el kilo. Además, indica que no hace falta mucha mano de obra y que por ahora no se les conocen enfermedades.

La inspiración para meterse en el negocio del aguacate le vino hace unos 30 años. Casualmente tenía un árbol de esta planta en su casa y observaba que cada doce meses podía dar alrededor de 200 kilos. Ahora disfruta de lo sembrado, «un producto con más grasa vegetal y más materia seca, que inevitablemente están mucho mejor», observa. Su consejo para triunfar no es tener más terreno, sino optimizar el que se tenga. Su secreto: «Menos y mejor cuidado, que más y desatendido».

