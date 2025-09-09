Combinar ‘quimio’ e inmunoterapia reduce las recaídas en fases iniciales

Un equipo de investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha logrado frenar las recaídas tras una cirugía en tumores de pulmón en estadios iniciales, todo ello tras evaluar la inmunoterapia combinada con quimioterapia como tratamiento adyuvante en 206 pacientes de 30 países de todo el país.

Los datos del estudio, presentados durante el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón (WCLC25) en Barcelona, han mostrado que solo un 20,4% de los pacientes tratados con la combinación recayó tras un seguimiento de tres años, en comparación con el 38,8% del grupo que solo recibió quimioterapia.

«El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en fases tempranas presenta una elevada tasa de recaídas, incluso cuando el tumor se ha extirpado completamente mediante cirugía. En los últimos años se han realizado varios ensayos con inmunoterapia tras la cirugía, pero con resultados dispares y sin explorar la combinación con quimioterapia en este contexto», afirma el presidente del GECP e investigador principal del trabajo, el doctor Mariano Provencio.

El análisis de sensibilidad también ha demostrado que el tratamiento ha logrado reducir al 46% el riesgo de que la enfermedad reaparezca, lo que repercute en un aumento de la supervivencia sin recaída.

Aunque la incorporación de la inmunoterapia ha hecho que en torno al 25% de los pacientes sufriera efectos adversos, en comparación el 14% del grupo de solo quimioterapia, los científicos han subrayado que estos efectos han sido manejables y que el balance entre riesgo y beneficio resulta «claramente positivo» para los pacientes.

«Necesitábamos estrategias que fueran más allá de la operación y de la quimioterapia estándar. Con NADIM Adjuvant damos un paso importante en ese camino. Si se confirman las mejoras en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, el estudio podría redefinir el estándar del tratamiento adyuvante en cáncer de pulmón», anticipa el doctor Provencio.