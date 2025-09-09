Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Costa da Morte entra en el universo ‘The Walking Dead’

El actor Norman Reedus protagoniza el papel de Daryl Dixon en la serie 'The Walking Dead'.

El actor Norman Reedus protagoniza el papel de Daryl Dixon en la serie 'The Walking Dead'. / AMC+

Los zombies han tomado Galicia en la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Una amenaza a la que los protagonistas de esta precuela de la exitosa The Walking Dead, el rudo pero sensible arquero Daryl Dixon (Norman Reedus) y su inseparable compañera Carol Peletier (Melissa McBride), harán frente después de abandonar Francia —tras dos temporadas— a través del Canal de La Mancha y llegar hasta la costa gallega.

De esta forma, A Costa da Morte escribe su propio capítulo en la historia de The Walking Dead y lugares como la playa de Boca do Río, en Carnota; la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee; la costa de Camariñas; o las panorámicas vistas del Faro de Punta Nariga, en Malpica, localizaciones que se convierten ahora en un personaje más de la popular serie.

