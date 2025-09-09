A Costa da Morte entra en el universo ‘The Walking Dead’
Los zombies han tomado Galicia en la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Una amenaza a la que los protagonistas de esta precuela de la exitosa The Walking Dead, el rudo pero sensible arquero Daryl Dixon (Norman Reedus) y su inseparable compañera Carol Peletier (Melissa McBride), harán frente después de abandonar Francia —tras dos temporadas— a través del Canal de La Mancha y llegar hasta la costa gallega.
De esta forma, A Costa da Morte escribe su propio capítulo en la historia de The Walking Dead y lugares como la playa de Boca do Río, en Carnota; la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee; la costa de Camariñas; o las panorámicas vistas del Faro de Punta Nariga, en Malpica, localizaciones que se convierten ahora en un personaje más de la popular serie.
