El hierro cerebral en la resonancia magnética predice el deterioro cognitivo
E.P.
Una técnica especial de resonancia magnética que detecta los niveles de hierro en diferentes regiones del cerebro puede predecir la aparición de deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo en adultos mayores sin deterioro cognitivo, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos). Los resultados se publican en Radiology, revista de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA), y señalan que esta podría ser una vía hacia intervenciones más tempranas.
Se sabe que la sobrecarga de hierro en el cerebro impulsa la neurodegeneración al inducir estrés oxidativo (un desequilibrio entre dos tipos de moléculas en el organismo: radicales libres y antioxidantes), lo que agrava la toxicidad amiloide, altera la función de la proteína tau y promueve la muerte de las células nerviosas.
El hierro cerebral se puede medir de forma no invasiva a través de una técnica especial de resonancia magnética llamada mapeo de susceptibilidad cuantitativa (QSM, por sus siglas en inglés).
