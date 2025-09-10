Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
La víctima mortal es un joven de origen hondureño | Hay otro menor herido
Marta Català
Los Mossos d’Esquadra investigan la «muerte violenta» de un menor de edad en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Concretamente, en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants. Se trataría de un chico de 16 años que falleció por un apuñalamiento, según confirmaron a El Periódico fuentes de la investigación. Otro menor estaría también herido por arma blanca. Una mujer explicó que le vio malherido corriendo el lunes por la noche por la calle Antoni de Capmany de Barcelona, dirección Riera Alta, y justo allí se desplomó. Iba con dos amigos que pedían ayuda.
Los vecinos de la calle, en el barrio de Sants, solo hablan del crimen del menor: «¿Es un robo? Aquí hay muchos en patinete», comentaba una vecina. Otro vecino habla de bandas juveniles: «Aunque aquí no hay, han tenido que venir de otro sitio», aventuraban. Algunos escucharon y vieron a los Mossos d’Esquadra llegar a Antoni Campmany alrededor de las 23 horas: «Había patrullas y esta marca de sangre», contaba uno de ellos.
Fuentes de la investigación explican que el joven es de origen hondureño. Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en la calle Antoni Campmany. Tras la agresión, ambos, malheridos, junto a un amigo, trataron de huir en dirección a L’Hospitalet de Llobregat y la víctima mortal se derrumbó a pocos metros del acceso al metro Santa Eulàlia.
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña