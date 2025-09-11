La cultura reduce estigmas frente a jóvenes tutelados con la obra ‘Soños’

La obra de teatro Soños, impulsada por las organizaciones Igaxes y Artefeito, evaluó en más 1.200 estudiantes, tras dos años de gira en veinte localidades de Galicia, cómo la cultura es capaz de "aumentar el conocimiento sobre la realidad de la tutela", "reducir estigmas" asociados a ella y "aumentar la empatía" frente a los jóvenes tutelados.

Según señaló la organización Igaxes, el proceso de evaluación puso de manifiesto que un 22 por ciento más de los alumnos "sabía qué significaba estar en tutela", y el 78 % de ellos la achacaron a "interpretaciones más complejas" frente a "explicaciones simplistas".

Enfoque integral

"Cambiar las miradas cara a las niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable es también mejorar sus vidas, lo hacemos con un enfoque integral y midiendo siempre el impacto, para saber qué funciona y qué no", destacó el director de Igaxes, Carlos Rosón.

La organización, que "combina intervención directa, investigación social e incidencia política", anunció que la última representación de Soños será el próximo sábado 20 de septiembre en la sala Mozart del Auditorio de Galicia (en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago), a las 20.00 horas.