Descubierta una clave del cáncer que permite anticipar su evolución

«Este es un conocimiento muy relevante acerca de la biología del cáncer. Es la primera vez en la historia que se hace esto», señala Iñaki Martín-Subero, jefe del grupo de Epigenómica Biomédica del Idibaps, el centro de investigación del Hospital Clínic de Barcelona. Este equipo catalán, junto a otro del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, ha descubierto un innovador método que descifra el origen y la evolución del cáncer, lo que permite predecir el curso clínico futuro del tumor. El estudio, que analizó la evolución de 2.000 pacientes, se publica en la prestigiosa revista Nature.

«Nuestro descubrimiento es que la evolución del cáncer queda registrada en el epigenoma», explica Martín-Subero. El epigenoma es como el ‘software’ del ADN: está compuesto por un conjunto de marcas químicas y proteínas asociadas que, sin cambiar la secuencia del ADN, controlan qué genes se activan o desactivan y cuándo lo hacen. El epigenoma se puede modificar por factores ambientales y hábitos de vida. «El epigenoma registra información de la identidad del tumor. También regula el origen y la trayectoria evolutiva del cáncer. Es como una caja negra del cáncer», ilustra Martín-Subero. Al igual que la caja negra de un avión registra los datos del vuelo, esta «caja negra del cáncer» ahora descubierta ofrece información especialmente valiosa sobre el tumor.

Este trabajo fue coordinado por Martín-Subero y por Trevor Graham, director del Centro de Evolución y Cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres. Los primeros autores son Calum Gabbutt y Martí Duran-Ferrer, y colaboraron investigadores de España y Reino Unido además de Suecia, Suiza y EEUU.

El cáncer no comienza en el momento del diagnóstico, sino que con frecuencia se desarrolla silenciosamente durante años. Toda esta trayectoria evolutiva del tumor (cuándo y dónde se originó) queda codificada en el epigenoma. En concreto, se encuentra registrada en un tipo especial de marca epigenética conocida como metilación fluctuante. La metilación es una especie de reacción química del ADN. El equipo investigador ha descubierto que la célula original que dio lugar al tumor deja una firma única de metilación: una huella que no solo revela la identidad de las células tumorales, sino que también cambia a medida que el tumor crece y se diversifica. El trabajo ha logrado descifrar estos patrones de metilación, reconstruyendo tanto el origen como la evolución del tumor con una precisión sin precedentes, lo que también permite predecir el progreso futuro de la enfermedad.