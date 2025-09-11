Enfermos de ELA hacen un tramo del Camino para urgir accesibilidad

Decenas de personas con ELA de toda España culminaron ayer de forma simbólica un tramo del Camino de Santiago como una llamada de atención a las autoridades sobre los persistentes obstáculos de accesibilidad. Ayudados por familiares, y con el apoyo de voluntarios y guardias civiles para bajar las escaleras que conducen al Obradoiro, fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García.