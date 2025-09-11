La IA amenaza con disminuir un 28% los ingresos por derechos de autor musicales

El uso creciente de inteligencia artificial aplicada a la música podría generar la pérdida de hasta un 28 por ciento de ingresos en concepto de derechos de autor, alrededor de unos 100 millones de euros para 2028, según revela un estudio de Sociedad general de Autores (SGAE). Dicho informe, que se dio a conocer ayer y fue elaborado por Know Media en colaboración con la Universidad Carlos III, considera que la pérdida acumulada desde este mismo año y hasta ese horizonte de 2028 podría ser de entre 160 y 180 millones. La conclusión es fruto de encuestas sobre una muestra diversa de más de 1.200 creadores musicales en España, de una variedad de estilos y con diferentes niveles de ingresos.

El estudio en cuestión tuvo en cuenta otros informes similares realizados en diferentes países, con conclusiones en línea en cuanto a las «estimaciones de afectación» sobre los autores españoles. En el mismo, se subraya que «la industria del entretenimiento en España ha demostrado históricamente una elevada permeabilidad a la adopción de tecnologías que optimicen procesos y reduzcan costes».

Un 34 % de los encuestados ya han utilizado herramientas de IA en algún momento y un 17% adicional expresan su intención de hacerlo próximamente, especialmente en los ámbitos de la composición, la producción y la promoción musical. Pese a ello, el sentimiento general del colectivo autoral es «una combinación de incertidumbre y preocupación» por la reducción de ingresos o un posible abuso de esta tecnología generativa.