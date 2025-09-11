El proyecto para prevenir el suicidio llegará a 172 colegios gallegos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció ayer que el proyecto YAM de prevención de la conducta suicida en la juventud llegará este curso a 172 centros educativos y al doble del alumnado, alcanzando a cerca de 10.000 estudiantes.

Gómez Caamaño, acompañado por el director general de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Alfredo Silva, participó en la inauguración de una jornada en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio organizada por su departamento.

El titular de Sanidade detalló que el programa YAM se desplegó el pasado curso en 79 centros educativos, llegando a cerca de 5.000 estudiantes y que este año se incorporaron 93 nuevos centros a la iniciativa, que trata de fomentar la reflexión personal, el apoyo y la capacidad de pedir ayuda.

Gómez Caamaño reivindicó las políticas de la Xunta para mejorar la salud mental de la población, entre ellas el plan específico de prevención del suicidio puesto en marcha en 2017. Además, actualmente su departamento trabaja en el plan de salud mental 2025-2030. Más en concreto, el conselleiro destacó que Galicia cuenta con una red de siete unidades de prevención intensiva de conducta suicida (una por área) que atiende en un máximo de 72 horas y que está poniendo en marcha los hospitales de día de salud mental infanto-juvenil.

El titular de Sanidade confirmó, además, que, a final de año, estarán incorporados los 14 psicólogos clínicos prometidos para la Atención Primaria del Sergas, mientras que de cara a 2030 la red de estos profesionales alcanzará los 50.

El conselleiro se refirió al suicidio como «un problema creciente» que es «complejo» y «multifactorial», por lo que requiere de «múltiples soluciones» y de «la implicación de todos los agentes» de la sociedad, hizo hincapié.