Abierto el plazo de participación en los premios de la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC

La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa acaba de lanzar la cuarta edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM), una convocatoria que reconoce aquellos trabajos académicos alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y con el propósito corporativo como eje transformador en las organizaciones.

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que hayan finalizado un máster oficial en cualquiera de las universidades gallegas —Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago y Universidade de Vigo—, habiendo defendido su TFM durante los años 2024 o 2025 con una calificación de sobresaliente. Se otorgarán dos galardones: un primer premio dotado con 1.500 euros para el trabajo ganador y un segundo premio de 500 euros.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de este año a través del formulario electrónico habilitado por la Cátedra, accesible mediante el enlace https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=2262), requiriéndose como documentación obligatoria un resumen del TFM de un máximo de cinco carillas, currículum vitae y justificante de matrícula y defensa del trabajo académico en una de las tres universidades gallegas.

Las candidaturas serán evaluadas entre enero y marzo de 2026. Durante esta fase, se seleccionarán cuatro finalistas que deberán remitir el trabajo completo para su valoración final.

El jurado estará compuesto por representantes de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra, su directora Carmen Costa, así como por tres expertos procedentes de las otras universidades gallegas y del ámbito de la consultoría. El fallo se dará a conocer a finales del segundo cuatrimestre del curso 2025/2026.

A la anterior edición del Premio se presentaron un total de 24 TFM, todos ellos alineados con el objetivo de esta cátedra universitaria que busca contribuir al bienestar social a través de la educación, la investigación y la divulgación del conocimiento.